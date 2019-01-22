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"الأرصاد": استمرار انخفاض درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة

سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة على مرتفعات عسير والباحة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أجزاءٍ من شرق ووسط وجنوب المملكة؛ يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ويمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من جنوب غرب وغرب المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على نجران وعسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": استمرار انخفاض درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أجزاءٍ من شرق ووسط وجنوب المملكة؛ يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ويمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من جنوب غرب وغرب المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على نجران وعسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
10:08 AM

"الأرصاد": استمرار انخفاض درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة

سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة على مرتفعات عسير والباحة ومكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أجزاءٍ من شرق ووسط وجنوب المملكة؛ يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ويمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من جنوب غرب وغرب المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على نجران وعسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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