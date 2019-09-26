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"ملكية العلا" تُدشّن "مركز الخدمات الشامل".. تعرف عليه

يقدم إضافة إلى الخدمات الحكومية خدمات الهيئة

‬ دشّنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم، "مركز الخدمات الشامل"، الذي يقدم حزمة متكاملة من الخدمات الحكومية المتعددة، وفق منظومة متميزة وتقنيات عصرية، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، إضافة إلى توفير الخدمات المتنوعة التي تختصر الوقت والجهد لأهالي العلا.

ويتضمن "مركز الخدمات الشامل" عدداً من القطاعات التي تهدف إلى تحقيق رؤية العلا، والتي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، من أجل رفع مستوى جودة الحياة وتوفير الإمكانيات التي يحتاجها سكان محافظة العلا.

ومن تلك القطاعات الخدمية الرئيسية التي تتوفر في المركز: وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للغذاء والدواء،، إضافة إلى بعض قطاعات وزارة الداخلية، منها الأحوال المدنية، الإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للجوازات، إضافة إلى خدمات الغرفة التجارية الصناعية.

ويعزز تدشين "مركز الخدمات الشامل"، من تطبيق أعلى معايير الجودة ضمن بيئة عمل متطورة تهتم باحتياجات المستفيدين في محافظة العلا، التي ستمكّنهم من إنجاز أعمالهم المتنوعة بسهولة وفي وقت قياسي.

وقال المهندس معتز كردي، رئيس قطاع عمليات المحافظة، في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن "مركز الخدمات الشامل" يؤكد على تركيز الهيئة في استراتيجيتها على أهالي وسكان العلا، كأساس للتنمية من خلال توفير جميع الخدمات وما يحسّن من جودة الحياة لهم، بتوفير جميع الخدمات الحكومية في مقر واحد.

وأضاف "كردي" في تصريح صحافي أن المركز سيقدم إضافة إلى الخدمات الحكومية، خدمات الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومن تلك الخدمات "استديو العلا للتصميم"، والذي يقدم مجموعة من الخدمات المجتمعية الجديدة التي تسهم في التطوير الحضري للمحافظة.

ويسهم "مركز الخدمات الشامل"، في تحقيق تنمية الإنسان قبل المكان كمنهجية رئيسية للتنمية المستدامة ضمن رؤية العلا، مع تعزيز تلك الرؤية بتقديم خدمات نوعية لترجمة تلك الرؤية على أرض الواقع بالشراكة مع أهالي وسكان العلا.

وتعتمد الهيئة الملكية لمحافظة العلا نهجا مستداما لتنفيذ رؤيتها، في إطار التطوير من خلال عدد من البرامج والمبادرات، ومن تلك مخطط "رحلة عبر الزمن" الذي تم إطلاقه شهر أبريل الماضي؛ بهدف تحويل العلا لوجهة عالمية للثقافة والتراث الطبيعي والسياحة البيئية، إضافة إلى أن تكون العلا وجهة مثالية للمعيشة والعمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ملكية العلا" تُدشّن "مركز الخدمات الشامل".. تعرف عليه
سبق

‬ دشّنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم، "مركز الخدمات الشامل"، الذي يقدم حزمة متكاملة من الخدمات الحكومية المتعددة، وفق منظومة متميزة وتقنيات عصرية، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، إضافة إلى توفير الخدمات المتنوعة التي تختصر الوقت والجهد لأهالي العلا.

ويتضمن "مركز الخدمات الشامل" عدداً من القطاعات التي تهدف إلى تحقيق رؤية العلا، والتي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، من أجل رفع مستوى جودة الحياة وتوفير الإمكانيات التي يحتاجها سكان محافظة العلا.

ومن تلك القطاعات الخدمية الرئيسية التي تتوفر في المركز: وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للغذاء والدواء،، إضافة إلى بعض قطاعات وزارة الداخلية، منها الأحوال المدنية، الإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للجوازات، إضافة إلى خدمات الغرفة التجارية الصناعية.

ويعزز تدشين "مركز الخدمات الشامل"، من تطبيق أعلى معايير الجودة ضمن بيئة عمل متطورة تهتم باحتياجات المستفيدين في محافظة العلا، التي ستمكّنهم من إنجاز أعمالهم المتنوعة بسهولة وفي وقت قياسي.

وقال المهندس معتز كردي، رئيس قطاع عمليات المحافظة، في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن "مركز الخدمات الشامل" يؤكد على تركيز الهيئة في استراتيجيتها على أهالي وسكان العلا، كأساس للتنمية من خلال توفير جميع الخدمات وما يحسّن من جودة الحياة لهم، بتوفير جميع الخدمات الحكومية في مقر واحد.

وأضاف "كردي" في تصريح صحافي أن المركز سيقدم إضافة إلى الخدمات الحكومية، خدمات الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومن تلك الخدمات "استديو العلا للتصميم"، والذي يقدم مجموعة من الخدمات المجتمعية الجديدة التي تسهم في التطوير الحضري للمحافظة.

ويسهم "مركز الخدمات الشامل"، في تحقيق تنمية الإنسان قبل المكان كمنهجية رئيسية للتنمية المستدامة ضمن رؤية العلا، مع تعزيز تلك الرؤية بتقديم خدمات نوعية لترجمة تلك الرؤية على أرض الواقع بالشراكة مع أهالي وسكان العلا.

وتعتمد الهيئة الملكية لمحافظة العلا نهجا مستداما لتنفيذ رؤيتها، في إطار التطوير من خلال عدد من البرامج والمبادرات، ومن تلك مخطط "رحلة عبر الزمن" الذي تم إطلاقه شهر أبريل الماضي؛ بهدف تحويل العلا لوجهة عالمية للثقافة والتراث الطبيعي والسياحة البيئية، إضافة إلى أن تكون العلا وجهة مثالية للمعيشة والعمل.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
04:05 PM

"ملكية العلا" تُدشّن "مركز الخدمات الشامل".. تعرف عليه

يقدم إضافة إلى الخدمات الحكومية خدمات الهيئة

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بدر الجبل - تبوك
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‬ دشّنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم، "مركز الخدمات الشامل"، الذي يقدم حزمة متكاملة من الخدمات الحكومية المتعددة، وفق منظومة متميزة وتقنيات عصرية، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، إضافة إلى توفير الخدمات المتنوعة التي تختصر الوقت والجهد لأهالي العلا.

ويتضمن "مركز الخدمات الشامل" عدداً من القطاعات التي تهدف إلى تحقيق رؤية العلا، والتي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، من أجل رفع مستوى جودة الحياة وتوفير الإمكانيات التي يحتاجها سكان محافظة العلا.

ومن تلك القطاعات الخدمية الرئيسية التي تتوفر في المركز: وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للغذاء والدواء،، إضافة إلى بعض قطاعات وزارة الداخلية، منها الأحوال المدنية، الإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للجوازات، إضافة إلى خدمات الغرفة التجارية الصناعية.

ويعزز تدشين "مركز الخدمات الشامل"، من تطبيق أعلى معايير الجودة ضمن بيئة عمل متطورة تهتم باحتياجات المستفيدين في محافظة العلا، التي ستمكّنهم من إنجاز أعمالهم المتنوعة بسهولة وفي وقت قياسي.

وقال المهندس معتز كردي، رئيس قطاع عمليات المحافظة، في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن "مركز الخدمات الشامل" يؤكد على تركيز الهيئة في استراتيجيتها على أهالي وسكان العلا، كأساس للتنمية من خلال توفير جميع الخدمات وما يحسّن من جودة الحياة لهم، بتوفير جميع الخدمات الحكومية في مقر واحد.

وأضاف "كردي" في تصريح صحافي أن المركز سيقدم إضافة إلى الخدمات الحكومية، خدمات الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومن تلك الخدمات "استديو العلا للتصميم"، والذي يقدم مجموعة من الخدمات المجتمعية الجديدة التي تسهم في التطوير الحضري للمحافظة.

ويسهم "مركز الخدمات الشامل"، في تحقيق تنمية الإنسان قبل المكان كمنهجية رئيسية للتنمية المستدامة ضمن رؤية العلا، مع تعزيز تلك الرؤية بتقديم خدمات نوعية لترجمة تلك الرؤية على أرض الواقع بالشراكة مع أهالي وسكان العلا.

وتعتمد الهيئة الملكية لمحافظة العلا نهجا مستداما لتنفيذ رؤيتها، في إطار التطوير من خلال عدد من البرامج والمبادرات، ومن تلك مخطط "رحلة عبر الزمن" الذي تم إطلاقه شهر أبريل الماضي؛ بهدف تحويل العلا لوجهة عالمية للثقافة والتراث الطبيعي والسياحة البيئية، إضافة إلى أن تكون العلا وجهة مثالية للمعيشة والعمل.

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