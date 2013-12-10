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تأسيس وحدة لمعالجة العقم وتأخُّر الحمل في مستشفى النساء بالطائف

٩٥ حالة حقّقت النجاح حتى الآن.. والعناية قبل الحمل وأثناءه وبعده

استحدث مستشفى النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف؛ وحدةً لمعالجة العقم والمساعدة على الإنجاب تحت مسمى "وحدة الخصوبة وتأخّر الحمل".

جاء هذا التحرك ضمن سعة المستشفى، وحرصًا على الاستفادة من أحدث التقنيات الطبية في هذا المجال، وتعزيز فرص الإنجاب للأزواج؛ من خلال نخبة من الأطباء الاستشاريين المتمرسين.

وقال مدير مجمع الملك فيصل الطبي الأخصائي أول مبارك اليامي: هذه الوحدة الجديدة ستسهم في تيسير علاج حالات تأخُّر الحمل، والتي كانت تضطر في السابق للسفر للمدن الأخرى للعلاج، وهي الخدمة التي تقدم للمرة الأولى بالمحافظة.

وأضاف أن الحالات التي حصل لها حمل بالعيادة تفوق ٩٥ حالة، على الرغم من الوقت القصير لتأسيس الوحدة.

وأردف "اليامي": الوحدة جُهّزت بأحدث الأجهزة الطبية، والتعامل الدقيق سيكون الأساس مع كل حالة على حدة، مع المحافظة على السرية التامة، وسنضمن العناية بالمرضى قبل وأثناء وبعد الحمل، مع تطبيق المعايير العالمية المعتمدة بالمختبر.

وتابع: تقدّم الوحدة تقييمًا إكلينيكيًّا ومخبريًّا لحالات تأخُّر الحمل لدى الزوجين، كما تقيم حالات سقوط الحمل المتكرر، والمساعدة على التبويض وتنشيط الحمل والتلقيح الصناعي والخدمات الأخرى المختصة.

يُذكر أن مستشفى النساء والولادة بالطائف شهد منذ تشغيله العديد من الخطوات التطويرية لخدماته المقدمة للمرضى والمراجعين، وهو يعمل بطاقته التشغيلية الكاملة بكافة الأقسام والعيادات وبطواقم تخصصية وفنية عالية الكفاءة، وارتقى بالخدمات المقدمة في مجال النساء والولادة إلى مستويات متقدمة.

مستشفى النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف وحدة الخصوبة وتأخّر الحمل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تأسيس وحدة لمعالجة العقم وتأخُّر الحمل في مستشفى النساء بالطائف
سبق

استحدث مستشفى النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف؛ وحدةً لمعالجة العقم والمساعدة على الإنجاب تحت مسمى "وحدة الخصوبة وتأخّر الحمل".

جاء هذا التحرك ضمن سعة المستشفى، وحرصًا على الاستفادة من أحدث التقنيات الطبية في هذا المجال، وتعزيز فرص الإنجاب للأزواج؛ من خلال نخبة من الأطباء الاستشاريين المتمرسين.

وقال مدير مجمع الملك فيصل الطبي الأخصائي أول مبارك اليامي: هذه الوحدة الجديدة ستسهم في تيسير علاج حالات تأخُّر الحمل، والتي كانت تضطر في السابق للسفر للمدن الأخرى للعلاج، وهي الخدمة التي تقدم للمرة الأولى بالمحافظة.

وأضاف أن الحالات التي حصل لها حمل بالعيادة تفوق ٩٥ حالة، على الرغم من الوقت القصير لتأسيس الوحدة.

وأردف "اليامي": الوحدة جُهّزت بأحدث الأجهزة الطبية، والتعامل الدقيق سيكون الأساس مع كل حالة على حدة، مع المحافظة على السرية التامة، وسنضمن العناية بالمرضى قبل وأثناء وبعد الحمل، مع تطبيق المعايير العالمية المعتمدة بالمختبر.

وتابع: تقدّم الوحدة تقييمًا إكلينيكيًّا ومخبريًّا لحالات تأخُّر الحمل لدى الزوجين، كما تقيم حالات سقوط الحمل المتكرر، والمساعدة على التبويض وتنشيط الحمل والتلقيح الصناعي والخدمات الأخرى المختصة.

يُذكر أن مستشفى النساء والولادة بالطائف شهد منذ تشغيله العديد من الخطوات التطويرية لخدماته المقدمة للمرضى والمراجعين، وهو يعمل بطاقته التشغيلية الكاملة بكافة الأقسام والعيادات وبطواقم تخصصية وفنية عالية الكفاءة، وارتقى بالخدمات المقدمة في مجال النساء والولادة إلى مستويات متقدمة.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
05:18 PM

تأسيس وحدة لمعالجة العقم وتأخُّر الحمل في مستشفى النساء بالطائف

٩٥ حالة حقّقت النجاح حتى الآن.. والعناية قبل الحمل وأثناءه وبعده

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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استحدث مستشفى النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف؛ وحدةً لمعالجة العقم والمساعدة على الإنجاب تحت مسمى "وحدة الخصوبة وتأخّر الحمل".

جاء هذا التحرك ضمن سعة المستشفى، وحرصًا على الاستفادة من أحدث التقنيات الطبية في هذا المجال، وتعزيز فرص الإنجاب للأزواج؛ من خلال نخبة من الأطباء الاستشاريين المتمرسين.

وقال مدير مجمع الملك فيصل الطبي الأخصائي أول مبارك اليامي: هذه الوحدة الجديدة ستسهم في تيسير علاج حالات تأخُّر الحمل، والتي كانت تضطر في السابق للسفر للمدن الأخرى للعلاج، وهي الخدمة التي تقدم للمرة الأولى بالمحافظة.

وأضاف أن الحالات التي حصل لها حمل بالعيادة تفوق ٩٥ حالة، على الرغم من الوقت القصير لتأسيس الوحدة.

وأردف "اليامي": الوحدة جُهّزت بأحدث الأجهزة الطبية، والتعامل الدقيق سيكون الأساس مع كل حالة على حدة، مع المحافظة على السرية التامة، وسنضمن العناية بالمرضى قبل وأثناء وبعد الحمل، مع تطبيق المعايير العالمية المعتمدة بالمختبر.

وتابع: تقدّم الوحدة تقييمًا إكلينيكيًّا ومخبريًّا لحالات تأخُّر الحمل لدى الزوجين، كما تقيم حالات سقوط الحمل المتكرر، والمساعدة على التبويض وتنشيط الحمل والتلقيح الصناعي والخدمات الأخرى المختصة.

يُذكر أن مستشفى النساء والولادة بالطائف شهد منذ تشغيله العديد من الخطوات التطويرية لخدماته المقدمة للمرضى والمراجعين، وهو يعمل بطاقته التشغيلية الكاملة بكافة الأقسام والعيادات وبطواقم تخصصية وفنية عالية الكفاءة، وارتقى بالخدمات المقدمة في مجال النساء والولادة إلى مستويات متقدمة.

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