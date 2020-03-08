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"كورونا".. تراجع الوفيات في الصين وارتفاع المصابين في هذه الدولة

شهدت وفاة 27 شخصًا وإصابة 44 آخرين خلال الـ24 ساعة الأخيرة

شهد عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" في الصين تراجعًا في الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت مساء السبت عن وفاة 27 شخصًا، وإصابة 44 آخرين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت اليوم بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد أنه منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد أُصيب 80 ألفًا و695 شخصًا، بما في ذلك 20533 مريضًا، (من بينهم 5264 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 3097 شخصًا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 57 ألفًا و65 شخصًا بعد شفائهم".

وفي سياق متصل وفق "روسيا اليوم": أعلنت كوريا الجنوبية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 7134، بعد تسجيل 93 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في كوريا الجنوبية، 50 حالة حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد الصين

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"كورونا".. تراجع الوفيات في الصين وارتفاع المصابين في هذه الدولة
سبق

شهد عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" في الصين تراجعًا في الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت مساء السبت عن وفاة 27 شخصًا، وإصابة 44 آخرين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت اليوم بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد أنه منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد أُصيب 80 ألفًا و695 شخصًا، بما في ذلك 20533 مريضًا، (من بينهم 5264 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 3097 شخصًا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 57 ألفًا و65 شخصًا بعد شفائهم".

وفي سياق متصل وفق "روسيا اليوم": أعلنت كوريا الجنوبية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 7134، بعد تسجيل 93 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في كوريا الجنوبية، 50 حالة حتى الآن.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
08:40 AM

"كورونا".. تراجع الوفيات في الصين وارتفاع المصابين في هذه الدولة

شهدت وفاة 27 شخصًا وإصابة 44 آخرين خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهد عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" في الصين تراجعًا في الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت مساء السبت عن وفاة 27 شخصًا، وإصابة 44 آخرين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت اليوم بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد أنه منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد أُصيب 80 ألفًا و695 شخصًا، بما في ذلك 20533 مريضًا، (من بينهم 5264 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 3097 شخصًا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 57 ألفًا و65 شخصًا بعد شفائهم".

وفي سياق متصل وفق "روسيا اليوم": أعلنت كوريا الجنوبية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 7134، بعد تسجيل 93 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في كوريا الجنوبية، 50 حالة حتى الآن.

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