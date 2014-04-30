"الآيزو الدولية لإدارة السلامة الغذائية" تنضم إلى شهادات "ملكية الجبيل"

نظام يتحكم في المخاطر ويعزّز الإجراءات المقدمة للمرضى والزوّار والموظفين

حصلت الهيئة الملكية بالجبيل، ممثلة ببرنامج الخدمات الصحية، أخيراً، على شهادة "الآيزو ISO 22000 : 2005" كمعيار دولي لإدارة السلامة الغذائية في تحضير الأطعمة وتقديمها.

يتميّز هذا النظام بتطبيق أحدث العمليات المعترف بها دولياً في السلامة الغذائية؛ ما يعزّز الثقة بالمخرجات ويمكّن من التحكم في المخاطر على طول الإجراءات الغذائية المقدمة للمرضى والزوّار والموظفين.

ويتكفل هذا النظام بتحديد جميع الإجراءات الخاصّة بالسلامة وتقييم المخاطر رجوعاً لإجراءات الموردين للأغذية من حيث اشتراطات السلامة والتخزين والنقل، وصولاً لاستقبالها من وحدة التغذية التابعة لإدارة الصيانة والخدمات المساندة لبرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.

ومن هنالك يتم تحضيرها وتقديمها حسب المعايير الدولية لسلامة الأغذية؛ وذلك سعياً من برنامج الخدمات الصحية على تقديم جميع الخدمات المساندة حسب المعايير والمواصفات العالمية في مدينة الجبيل الصناعية.

يُذكر أن برنامج الخدمات الصحية حصل على عدة شهادات دولية ومحلية؛ منها شهادة اعتماد المنشآت الدولية "JCI"، وشهادة الاعتماد الأمريكية لعلوم الأمراض "CAP"، واعتماد الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية كمركز تدريبي لأقسام الأشعة، والباطنة، والأطفال.