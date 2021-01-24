منصة "قوى" تشارك في ملتقى "فرصتي" بالقصيم لتعريف أصحاب المشاريع بخدماتها

عبر ورش عمل لرواد ورائدات الأعمال

ضمن جهود مستمرة تسعى لرفع الوعي ودعم رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ شاركت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملتقى "فرصتي" بنسخته الثانية، والذي يقام تحت رعاية الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة؛ وذلك للتعريف بنظام المنصة وشرح خدماتها لأصحاب الأعمال.

وجاءت مشاركة منصة "قوى" في الملتقى الذي انطلق، أمس الأحد، ويستمر لمدة أربعة أيام متتالية، حيث تخللت المشاركة إقامة ورشة عمل متخصصة لرواد ورائدات الأعمال، حيث تسعى منصة "قوى" من خلال مشاركتها إلى خلق حلقة تواصل مع أصحاب المشاريع ورواد ورائدات الأعمال والمهتمين بقطاع الأعمال، إضافةً إلى تعريفهم عن قرب وبشكل تفصيلي عن خدمات المنصة ومزاياها.

وجرى خلال ورش العمل تقديم عرض تعريفي يوضح آلية عمل المنصة وكيفية الاستفادة من خدماتها الإلكترونية، إضافةً إلى استعراض التطور الذي أضافته المنصة في جودة وسرعة إتمام الإجراءات المتعلقة بسوق العمل، إلى جانب الاستماع لمقترحات الحضور والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم بهدف تطوير الخدمات وتحقيق رضا المستفيدين.

يُذكر أن منصة "قوى" تعدّ الواجهة الجديدة لقطاع العمل، حيث تهدف المنصة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات عبر خدماتها الإلكترونية الفورية، لتعزيز خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير خدماتها من خلال تطبيق أفضل الممارسات للارتقاء بسوق العمل.