النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منصة "قوى" تشارك في ملتقى "فرصتي" بالقصيم لتعريف أصحاب المشاريع بخدماتها

عبر ورش عمل لرواد ورائدات الأعمال

ضمن جهود مستمرة تسعى لرفع الوعي ودعم رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ شاركت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملتقى "فرصتي" بنسخته الثانية، والذي يقام تحت رعاية الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة؛ وذلك للتعريف بنظام المنصة وشرح خدماتها لأصحاب الأعمال.

وجاءت مشاركة منصة "قوى" في الملتقى الذي انطلق، أمس الأحد، ويستمر لمدة أربعة أيام متتالية، حيث تخللت المشاركة إقامة ورشة عمل متخصصة لرواد ورائدات الأعمال، حيث تسعى منصة "قوى" من خلال مشاركتها إلى خلق حلقة تواصل مع أصحاب المشاريع ورواد ورائدات الأعمال والمهتمين بقطاع الأعمال، إضافةً إلى تعريفهم عن قرب وبشكل تفصيلي عن خدمات المنصة ومزاياها.

وجرى خلال ورش العمل تقديم عرض تعريفي يوضح آلية عمل المنصة وكيفية الاستفادة من خدماتها الإلكترونية، إضافةً إلى استعراض التطور الذي أضافته المنصة في جودة وسرعة إتمام الإجراءات المتعلقة بسوق العمل، إلى جانب الاستماع لمقترحات الحضور والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم بهدف تطوير الخدمات وتحقيق رضا المستفيدين.

يُذكر أن منصة "قوى" تعدّ الواجهة الجديدة لقطاع العمل، حيث تهدف المنصة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات عبر خدماتها الإلكترونية الفورية، لتعزيز خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير خدماتها من خلال تطبيق أفضل الممارسات للارتقاء بسوق العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منصة "قوى" تشارك في ملتقى "فرصتي" بالقصيم لتعريف أصحاب المشاريع بخدماتها
سبق

ضمن جهود مستمرة تسعى لرفع الوعي ودعم رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ شاركت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملتقى "فرصتي" بنسخته الثانية، والذي يقام تحت رعاية الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة؛ وذلك للتعريف بنظام المنصة وشرح خدماتها لأصحاب الأعمال.

وجاءت مشاركة منصة "قوى" في الملتقى الذي انطلق، أمس الأحد، ويستمر لمدة أربعة أيام متتالية، حيث تخللت المشاركة إقامة ورشة عمل متخصصة لرواد ورائدات الأعمال، حيث تسعى منصة "قوى" من خلال مشاركتها إلى خلق حلقة تواصل مع أصحاب المشاريع ورواد ورائدات الأعمال والمهتمين بقطاع الأعمال، إضافةً إلى تعريفهم عن قرب وبشكل تفصيلي عن خدمات المنصة ومزاياها.

وجرى خلال ورش العمل تقديم عرض تعريفي يوضح آلية عمل المنصة وكيفية الاستفادة من خدماتها الإلكترونية، إضافةً إلى استعراض التطور الذي أضافته المنصة في جودة وسرعة إتمام الإجراءات المتعلقة بسوق العمل، إلى جانب الاستماع لمقترحات الحضور والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم بهدف تطوير الخدمات وتحقيق رضا المستفيدين.

يُذكر أن منصة "قوى" تعدّ الواجهة الجديدة لقطاع العمل، حيث تهدف المنصة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات عبر خدماتها الإلكترونية الفورية، لتعزيز خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير خدماتها من خلال تطبيق أفضل الممارسات للارتقاء بسوق العمل.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
07:05 PM

منصة "قوى" تشارك في ملتقى "فرصتي" بالقصيم لتعريف أصحاب المشاريع بخدماتها

عبر ورش عمل لرواد ورائدات الأعمال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
251

ضمن جهود مستمرة تسعى لرفع الوعي ودعم رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ شاركت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملتقى "فرصتي" بنسخته الثانية، والذي يقام تحت رعاية الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة؛ وذلك للتعريف بنظام المنصة وشرح خدماتها لأصحاب الأعمال.

وجاءت مشاركة منصة "قوى" في الملتقى الذي انطلق، أمس الأحد، ويستمر لمدة أربعة أيام متتالية، حيث تخللت المشاركة إقامة ورشة عمل متخصصة لرواد ورائدات الأعمال، حيث تسعى منصة "قوى" من خلال مشاركتها إلى خلق حلقة تواصل مع أصحاب المشاريع ورواد ورائدات الأعمال والمهتمين بقطاع الأعمال، إضافةً إلى تعريفهم عن قرب وبشكل تفصيلي عن خدمات المنصة ومزاياها.

وجرى خلال ورش العمل تقديم عرض تعريفي يوضح آلية عمل المنصة وكيفية الاستفادة من خدماتها الإلكترونية، إضافةً إلى استعراض التطور الذي أضافته المنصة في جودة وسرعة إتمام الإجراءات المتعلقة بسوق العمل، إلى جانب الاستماع لمقترحات الحضور والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم بهدف تطوير الخدمات وتحقيق رضا المستفيدين.

يُذكر أن منصة "قوى" تعدّ الواجهة الجديدة لقطاع العمل، حيث تهدف المنصة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات عبر خدماتها الإلكترونية الفورية، لتعزيز خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير خدماتها من خلال تطبيق أفضل الممارسات للارتقاء بسوق العمل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,880
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,681
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,895
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,755

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة