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تماشياً مع الإجراءات الاحترازية.. جلسة "الوزراء" لن تنعقد هذا الأسبوع والأسبوع القادم

في إطار جهود الدولة الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد والحد من انتشاره

علمت "سبق" أن جلستي مجلس الوزراء لهذا الأسبوع والأسبوع القادم لن تنعقدا؛ تماشياً مع ما صدر من إجراءات احترازية ووقائية، أوصت بها الجهات الصحية والمختصة في المملكة العربية السعودية؛ في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد والحد من انتشاره، وما واكبه من قرار حكومة المملكة من تعليق الحضور لمقارّ العمل في الجهات الحكومية كافة لمدة 16 يوماً، مع استمرار العمل عن بعد عبر التعاملات الإلكترونية في مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية.
مما يذكر أن هذا التعليق لا يؤثر على سير أعمال الأجهزة والإدارات التابعة للديوان الملكي وأمانة مجلس الوزراء وهيئة الخبراء، ومواصلة مهامها بشكل اعتيادي. وقد جرت العادة على توقف جلسات مجلس الوزراء عقب إجازات عيدي الفطر والأضحى المباركين، وبعد الإعلان عن الميزانية العامة للدولة.

مجلس الوزراء إجراءات احترازية ووقائية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تماشياً مع الإجراءات الاحترازية.. جلسة "الوزراء" لن تنعقد هذا الأسبوع والأسبوع القادم
سبق

علمت "سبق" أن جلستي مجلس الوزراء لهذا الأسبوع والأسبوع القادم لن تنعقدا؛ تماشياً مع ما صدر من إجراءات احترازية ووقائية، أوصت بها الجهات الصحية والمختصة في المملكة العربية السعودية؛ في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد والحد من انتشاره، وما واكبه من قرار حكومة المملكة من تعليق الحضور لمقارّ العمل في الجهات الحكومية كافة لمدة 16 يوماً، مع استمرار العمل عن بعد عبر التعاملات الإلكترونية في مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية.
مما يذكر أن هذا التعليق لا يؤثر على سير أعمال الأجهزة والإدارات التابعة للديوان الملكي وأمانة مجلس الوزراء وهيئة الخبراء، ومواصلة مهامها بشكل اعتيادي. وقد جرت العادة على توقف جلسات مجلس الوزراء عقب إجازات عيدي الفطر والأضحى المباركين، وبعد الإعلان عن الميزانية العامة للدولة.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
03:54 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
06:45 PM

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية.. جلسة "الوزراء" لن تنعقد هذا الأسبوع والأسبوع القادم

في إطار جهود الدولة الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد والحد من انتشاره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
14
28,912

علمت "سبق" أن جلستي مجلس الوزراء لهذا الأسبوع والأسبوع القادم لن تنعقدا؛ تماشياً مع ما صدر من إجراءات احترازية ووقائية، أوصت بها الجهات الصحية والمختصة في المملكة العربية السعودية؛ في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد والحد من انتشاره، وما واكبه من قرار حكومة المملكة من تعليق الحضور لمقارّ العمل في الجهات الحكومية كافة لمدة 16 يوماً، مع استمرار العمل عن بعد عبر التعاملات الإلكترونية في مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية.
مما يذكر أن هذا التعليق لا يؤثر على سير أعمال الأجهزة والإدارات التابعة للديوان الملكي وأمانة مجلس الوزراء وهيئة الخبراء، ومواصلة مهامها بشكل اعتيادي. وقد جرت العادة على توقف جلسات مجلس الوزراء عقب إجازات عيدي الفطر والأضحى المباركين، وبعد الإعلان عن الميزانية العامة للدولة.

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