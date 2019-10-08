وذكرت الإدارة أنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول زيارة بوابة "أبشر– التوظيف" على الرابط التالي: www.jobs.sa .

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" للكادر النسائي على رتبتي "جندي أول" و"جندي".

إعلان نتائج قبول الكادر النسائي لمركز العمليات الأمنية "911" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-10-08 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" للكادر النسائي على رتبتي "جندي أول" و"جندي". وذكرت الإدارة أنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول زيارة بوابة "أبشر– التوظيف" على الرابط التالي: www.jobs.sa.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 02:37 PM

إعلان نتائج قبول الكادر النسائي لمركز العمليات الأمنية "911" عبر بوابة "أبشر– التوظيف" وعلى رتبتي "جندي أول" و"جندي"





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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" للكادر النسائي على رتبتي "جندي أول" و"جندي".

وذكرت الإدارة أنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول زيارة بوابة "أبشر– التوظيف" على الرابط التالي: www.jobs.sa.