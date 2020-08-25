صدر قرار تكليف الدكتور عصام بن عبدالله القبيسي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للمنظمات الدولية في وزارة التعليم.
"القبيسي" مديرًا لإدارة المنظمات الدولية بوزارة التعليم
صدر قرار تكليف الدكتور عصام بن عبدالله القبيسي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للمنظمات الدولية في وزارة التعليم.
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"القبيسي" مديرًا لإدارة المنظمات الدولية بوزارة التعليمصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-25
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
08:03 PM
"القبيسي" مديرًا لإدارة المنظمات الدولية بوزارة التعليم
صدر قرار تكليف الدكتور عصام بن عبدالله القبيسي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للمنظمات الدولية في وزارة التعليم.
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