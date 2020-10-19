إغماء رجل يسقط امرأة أمام قطار.. شاهد أغرب ما فعله الركاب!

حادث قطع الدومينو العجيب

إنه القدر حين يحرك البشر مثل قطع الدومينو، أصيب رجل بإغماء مفاجئ فسقط على امرأة، وبدورها اندفعت المرأة على رصيف بمحطة قطارات في الأرجنتين، لتسقط على القضبان أمام قطار وهو يدخل المحطة، وهنا أصيب الركاب بفزع، فاندفعوا محاولين إيقاف القطار.



وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع حادث غريب في محطة بويريدون بمترو أنفاق العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.



وقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي 15 أكتوبر، حين أصيب رجل بإغماء مرضي مفاجئ أثناء انتظار القطار، سقط الرجل على الرصيف، لكنه أثناء سقوطه اصطدم بقوة بامرأة كانت تعبر أمامه، فاندفعت بقوة لتسقط على قضبان السكك الحديدية في لحظة دخول القطار إلى المحطة.



ولم يكن أمام الركاب المصابين بالفزع، سوى الصراخ والتلويح من أجل أن يتمكّن سائق القطار من إيقافه قبل أن يدهس المرأة، أما المرأة فقد عاشت أو ماتت لحظات من الصدمة والرعب وهي لا تدري كيف وصلت إلى هذا المكان.



وبلطف من الله تمكَّن السائق من إيقاف القطار على بعد خطوات من المرأة، فيما أسرع اثنان من الركاب برفع المرأة إلى الرصيف والاطمئنان عليها وعلى الرجل المريض سبب الحادث غير المقصود.



وحسب الصحيفة: لم تعرف الحالة الصحية للمرأة أو الرجل المريض.





