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جرفت مياهها الطرقات.. الأمطار تعزل قمم آل يحيى في الداير ومطالبات بحلول

الأهالي: يوجد له مشروع لم يكتمل منذ عشر سنوات رغم رصد مبالغ مليونية

جرفت مياه الأمطار والسيول الطريق الرابط بين قمم آل يحيى ومحافظة الداير وسط مطالبات بوصع حلول لتلك المعاناة المتكررة بحسب الأهالي.

وقال أهالي جبل آل يحيى شرق منطقة جازان بمحافظة الداير إن السيول جرفت الطريق الرابط بينهم وبين محافظتهم مما تسبب بعزلهم التام وعدم تمكنهم من قضاء احتياجاتهم لهذا اليوم، وعدم تمكنهم من قضاء حاجاتهم الضرورية .

وأوضح الأهالي أن طريق الجبل يوجد له مشروع لم يكتمل منذ عشر سنوات أو أكثر وسط مطالبات متكررة باستكماله، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى هذه الأيام رغم رصد مبالغ مليونية كبيرة لذلك الطريق القصير .

سيول أمطار

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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جرفت مياهها الطرقات.. الأمطار تعزل قمم آل يحيى في الداير ومطالبات بحلول
سبق

جرفت مياه الأمطار والسيول الطريق الرابط بين قمم آل يحيى ومحافظة الداير وسط مطالبات بوصع حلول لتلك المعاناة المتكررة بحسب الأهالي.

وقال أهالي جبل آل يحيى شرق منطقة جازان بمحافظة الداير إن السيول جرفت الطريق الرابط بينهم وبين محافظتهم مما تسبب بعزلهم التام وعدم تمكنهم من قضاء احتياجاتهم لهذا اليوم، وعدم تمكنهم من قضاء حاجاتهم الضرورية .

وأوضح الأهالي أن طريق الجبل يوجد له مشروع لم يكتمل منذ عشر سنوات أو أكثر وسط مطالبات متكررة باستكماله، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى هذه الأيام رغم رصد مبالغ مليونية كبيرة لذلك الطريق القصير .

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
07:03 PM

جرفت مياهها الطرقات.. الأمطار تعزل قمم آل يحيى في الداير ومطالبات بحلول

الأهالي: يوجد له مشروع لم يكتمل منذ عشر سنوات رغم رصد مبالغ مليونية

A A A
محمد المواسي - جازان
1
9,782

جرفت مياه الأمطار والسيول الطريق الرابط بين قمم آل يحيى ومحافظة الداير وسط مطالبات بوصع حلول لتلك المعاناة المتكررة بحسب الأهالي.

وقال أهالي جبل آل يحيى شرق منطقة جازان بمحافظة الداير إن السيول جرفت الطريق الرابط بينهم وبين محافظتهم مما تسبب بعزلهم التام وعدم تمكنهم من قضاء احتياجاتهم لهذا اليوم، وعدم تمكنهم من قضاء حاجاتهم الضرورية .

وأوضح الأهالي أن طريق الجبل يوجد له مشروع لم يكتمل منذ عشر سنوات أو أكثر وسط مطالبات متكررة باستكماله، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى هذه الأيام رغم رصد مبالغ مليونية كبيرة لذلك الطريق القصير .

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