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هل تأخرت إدارة "النصر" في التجديد لـ"فيتوريا"؟

كشفت مصادر إعلامية قريبة من الشأن النصراوي عن أن المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا قد دخل في اهتمامات عدد من الأندية الخليجية الكبرى للتوقيع معه عقب نهاية تعاقده مع النصر.

ويسير المدرب البرتغالي مع النصر بخطوات ثابتة نحو منصات التتويج المختلفة بعدما نجح الموسم الماضي في قيادة العالمي نحو تحقيق لقب الدوري الاستثنائي .


وقاد فيتوريا، النصر منذ منتصف الموسم الماضي بعدما وقّع للفريق مدة موسم ونصف براتب سنوي يصل لنحو 7 ملايين يورو.

ويطالب النصراويون، الإدارة بسرعة التجديد للمدرب قبل أن تغريه العروض الخليجية بسبب السمعة الرائعة التي اكتسبها من نتائجه مع فريقه الحالي.

مدرب النصر روي فيتوريا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هل تأخرت إدارة "النصر" في التجديد لـ"فيتوريا"؟
سبق

كشفت مصادر إعلامية قريبة من الشأن النصراوي عن أن المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا قد دخل في اهتمامات عدد من الأندية الخليجية الكبرى للتوقيع معه عقب نهاية تعاقده مع النصر.

ويسير المدرب البرتغالي مع النصر بخطوات ثابتة نحو منصات التتويج المختلفة بعدما نجح الموسم الماضي في قيادة العالمي نحو تحقيق لقب الدوري الاستثنائي .


وقاد فيتوريا، النصر منذ منتصف الموسم الماضي بعدما وقّع للفريق مدة موسم ونصف براتب سنوي يصل لنحو 7 ملايين يورو.

ويطالب النصراويون، الإدارة بسرعة التجديد للمدرب قبل أن تغريه العروض الخليجية بسبب السمعة الرائعة التي اكتسبها من نتائجه مع فريقه الحالي.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
06:48 PM

هل تأخرت إدارة "النصر" في التجديد لـ"فيتوريا"؟

A A A
محمد السيّد - الرياض
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كشفت مصادر إعلامية قريبة من الشأن النصراوي عن أن المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا قد دخل في اهتمامات عدد من الأندية الخليجية الكبرى للتوقيع معه عقب نهاية تعاقده مع النصر.

ويسير المدرب البرتغالي مع النصر بخطوات ثابتة نحو منصات التتويج المختلفة بعدما نجح الموسم الماضي في قيادة العالمي نحو تحقيق لقب الدوري الاستثنائي .


وقاد فيتوريا، النصر منذ منتصف الموسم الماضي بعدما وقّع للفريق مدة موسم ونصف براتب سنوي يصل لنحو 7 ملايين يورو.

ويطالب النصراويون، الإدارة بسرعة التجديد للمدرب قبل أن تغريه العروض الخليجية بسبب السمعة الرائعة التي اكتسبها من نتائجه مع فريقه الحالي.

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