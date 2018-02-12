أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن تطبيق برنامج "الاستمطار الصناعي" في المملكة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسة أمس؛ يستهدف زيادة معدل الهطول المطري بنسبة تصل إلى 20% عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنويًّا، وذلك يعني أن المملكة تعتبر من أكثر بلدان العالم جفافًا، ولا تحتوي على مسطحات مائية دائمة من أنهار وبحيرات. وأوضحت الوزارة أن برنامج "الاستمطار الصناعي" جاء بعد مراجعة الممارسات العالمية، وتنفيذ زيارات ميدانية لمراجعة تجارب دول المنطقة في هذا المجال، وذلك بعد تزايد الضغوط على المصادر المائية خلال العقود الماضية، نتيجة لارتفاع عدد السكان، بالإضافة إلى النمو الكبير في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتعدين والزراعة؛ حيث بلغ الطلب الحالي للمياه نحو 24 مليار متر مكعب سنويًّا، وتتم تحلية نحو 2.7 مليار متر مكعب من مياه البحر سنويًّا، كما تتم تغطية 80 إلى 85% من احتياج المملكة بالسحب من المياه الجوفية، وبمعدل أكبر مما يمكن تعويضه، ومعدل الهطول المطري في المملكة أقلّ من 100 مم في العام. وأفادت الوزارة بأن "الاستمطار الصناعي" معنيّ بمعالجة مستهدفة لأنواع معينة من السحب واستغلال خصائصها الفيزيائية لتحفيزها للهطول، من خلال بذر بعض المواد المحفزة وبعضها طبيعية، في أماكن محددة من هذه السحب، وتفريغ أكبر قدر من محتواها المائي، مشيرة إلى أن عمليات الاستمطار لا تعمل على تكوّن السحب من البداية، ولكن تعمل على زيادة الهطولات المطرية من السحب القابلة للاستمطار عن طريق توفير "نويات تكثيف". يذكر أن المملكة بدأت في دراسة برنامج "الاستمطار الصناعي" في العام 1976م، بالاتفاق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بهدف إطلاق التجارب في حقول الاستمطار في المملكة، كما تم توقيع اتفاقية مع جامعة وايومنغ الأمريكية لإجراء أول تجربة في منطقة عسير بدأت عام 1990م، وبعدها توالت التجارب في مناطق وسط المملكة: (الرياض، القصيم، وحائل)، ومناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي، بمشاركة نخبة من العلماء السعوديين المختصّين؛ حيث أثبتت النتائج أن سحب المملكة واعدة في برنامج الاستمطار الصناعي.

"البيئة": الاستمطار الصناعي يستهدف زيادة هطول الأمطار 20% سنويًّا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-12 أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن تطبيق برنامج "الاستمطار الصناعي" في المملكة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسة أمس؛ يستهدف زيادة معدل الهطول المطري بنسبة تصل إلى 20% عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنويًّا، وذلك يعني أن المملكة تعتبر من أكثر بلدان العالم جفافًا، ولا تحتوي على مسطحات مائية دائمة من أنهار وبحيرات.



وأوضحت الوزارة أن برنامج "الاستمطار الصناعي" جاء بعد مراجعة الممارسات العالمية، وتنفيذ زيارات ميدانية لمراجعة تجارب دول المنطقة في هذا المجال، وذلك بعد تزايد الضغوط على المصادر المائية خلال العقود الماضية، نتيجة لارتفاع عدد السكان، بالإضافة إلى النمو الكبير في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتعدين والزراعة؛ حيث بلغ الطلب الحالي للمياه نحو 24 مليار متر مكعب سنويًّا، وتتم تحلية نحو 2.7 مليار متر مكعب من مياه البحر سنويًّا، كما تتم تغطية 80 إلى 85% من احتياج المملكة بالسحب من المياه الجوفية، وبمعدل أكبر مما يمكن تعويضه، ومعدل الهطول المطري في المملكة أقلّ من 100 مم في العام.



وأفادت الوزارة بأن "الاستمطار الصناعي" معنيّ بمعالجة مستهدفة لأنواع معينة من السحب واستغلال خصائصها الفيزيائية لتحفيزها للهطول، من خلال بذر بعض المواد المحفزة وبعضها طبيعية، في أماكن محددة من هذه السحب، وتفريغ أكبر قدر من محتواها المائي، مشيرة إلى أن عمليات الاستمطار لا تعمل على تكوّن السحب من البداية، ولكن تعمل على زيادة الهطولات المطرية من السحب القابلة للاستمطار عن طريق توفير "نويات تكثيف".



يذكر أن المملكة بدأت في دراسة برنامج "الاستمطار الصناعي" في العام 1976م، بالاتفاق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بهدف إطلاق التجارب في حقول الاستمطار في المملكة، كما تم توقيع اتفاقية مع جامعة وايومنغ الأمريكية لإجراء أول تجربة في منطقة عسير بدأت عام 1990م، وبعدها توالت التجارب في مناطق وسط المملكة: (الرياض، القصيم، وحائل)، ومناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي، بمشاركة نخبة من العلماء السعوديين المختصّين؛ حيث أثبتت النتائج أن سحب المملكة واعدة في برنامج الاستمطار الصناعي.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 04:56 PM

"البيئة": الاستمطار الصناعي يستهدف زيادة هطول الأمطار 20% سنويًّا البرنامج وافق عليه مجلس الوزراء بتوصية من "الشؤون الاقتصادية والتنمية"





A A A





13 مشاركة

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن تطبيق برنامج "الاستمطار الصناعي" في المملكة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسة أمس؛ يستهدف زيادة معدل الهطول المطري بنسبة تصل إلى 20% عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنويًّا، وذلك يعني أن المملكة تعتبر من أكثر بلدان العالم جفافًا، ولا تحتوي على مسطحات مائية دائمة من أنهار وبحيرات.



وأوضحت الوزارة أن برنامج "الاستمطار الصناعي" جاء بعد مراجعة الممارسات العالمية، وتنفيذ زيارات ميدانية لمراجعة تجارب دول المنطقة في هذا المجال، وذلك بعد تزايد الضغوط على المصادر المائية خلال العقود الماضية، نتيجة لارتفاع عدد السكان، بالإضافة إلى النمو الكبير في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتعدين والزراعة؛ حيث بلغ الطلب الحالي للمياه نحو 24 مليار متر مكعب سنويًّا، وتتم تحلية نحو 2.7 مليار متر مكعب من مياه البحر سنويًّا، كما تتم تغطية 80 إلى 85% من احتياج المملكة بالسحب من المياه الجوفية، وبمعدل أكبر مما يمكن تعويضه، ومعدل الهطول المطري في المملكة أقلّ من 100 مم في العام.



وأفادت الوزارة بأن "الاستمطار الصناعي" معنيّ بمعالجة مستهدفة لأنواع معينة من السحب واستغلال خصائصها الفيزيائية لتحفيزها للهطول، من خلال بذر بعض المواد المحفزة وبعضها طبيعية، في أماكن محددة من هذه السحب، وتفريغ أكبر قدر من محتواها المائي، مشيرة إلى أن عمليات الاستمطار لا تعمل على تكوّن السحب من البداية، ولكن تعمل على زيادة الهطولات المطرية من السحب القابلة للاستمطار عن طريق توفير "نويات تكثيف".



يذكر أن المملكة بدأت في دراسة برنامج "الاستمطار الصناعي" في العام 1976م، بالاتفاق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بهدف إطلاق التجارب في حقول الاستمطار في المملكة، كما تم توقيع اتفاقية مع جامعة وايومنغ الأمريكية لإجراء أول تجربة في منطقة عسير بدأت عام 1990م، وبعدها توالت التجارب في مناطق وسط المملكة: (الرياض، القصيم، وحائل)، ومناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي، بمشاركة نخبة من العلماء السعوديين المختصّين؛ حيث أثبتت النتائج أن سحب المملكة واعدة في برنامج الاستمطار الصناعي.