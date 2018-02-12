النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة": الاستمطار الصناعي يستهدف زيادة هطول الأمطار 20% سنويًّا

البرنامج وافق عليه مجلس الوزراء بتوصية من "الشؤون الاقتصادية والتنمية"

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن تطبيق برنامج "الاستمطار الصناعي" في المملكة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسة أمس؛ يستهدف زيادة معدل الهطول المطري بنسبة تصل إلى 20% عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنويًّا، وذلك يعني أن المملكة تعتبر من أكثر بلدان العالم جفافًا، ولا تحتوي على مسطحات مائية دائمة من أنهار وبحيرات.

وأوضحت الوزارة أن برنامج "الاستمطار الصناعي" جاء بعد مراجعة الممارسات العالمية، وتنفيذ زيارات ميدانية لمراجعة تجارب دول المنطقة في هذا المجال، وذلك بعد تزايد الضغوط على المصادر المائية خلال العقود الماضية، نتيجة لارتفاع عدد السكان، بالإضافة إلى النمو الكبير في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتعدين والزراعة؛ حيث بلغ الطلب الحالي للمياه نحو 24 مليار متر مكعب سنويًّا، وتتم تحلية نحو 2.7 مليار متر مكعب من مياه البحر سنويًّا، كما تتم تغطية 80 إلى 85% من احتياج المملكة بالسحب من المياه الجوفية، وبمعدل أكبر مما يمكن تعويضه، ومعدل الهطول المطري في المملكة أقلّ من 100 مم في العام.

وأفادت الوزارة بأن "الاستمطار الصناعي" معنيّ بمعالجة مستهدفة لأنواع معينة من السحب واستغلال خصائصها الفيزيائية لتحفيزها للهطول، من خلال بذر بعض المواد المحفزة وبعضها طبيعية، في أماكن محددة من هذه السحب، وتفريغ أكبر قدر من محتواها المائي، مشيرة إلى أن عمليات الاستمطار لا تعمل على تكوّن السحب من البداية، ولكن تعمل على زيادة الهطولات المطرية من السحب القابلة للاستمطار عن طريق توفير "نويات تكثيف".

يذكر أن المملكة بدأت في دراسة برنامج "الاستمطار الصناعي" في العام 1976م، بالاتفاق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بهدف إطلاق التجارب في حقول الاستمطار في المملكة، كما تم توقيع اتفاقية مع جامعة وايومنغ الأمريكية لإجراء أول تجربة في منطقة عسير بدأت عام 1990م، وبعدها توالت التجارب في مناطق وسط المملكة: (الرياض، القصيم، وحائل)، ومناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي، بمشاركة نخبة من العلماء السعوديين المختصّين؛ حيث أثبتت النتائج أن سحب المملكة واعدة في برنامج الاستمطار الصناعي.

وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج الاستمطار الصناعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة": الاستمطار الصناعي يستهدف زيادة هطول الأمطار 20% سنويًّا
سبق

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن تطبيق برنامج "الاستمطار الصناعي" في المملكة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسة أمس؛ يستهدف زيادة معدل الهطول المطري بنسبة تصل إلى 20% عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنويًّا، وذلك يعني أن المملكة تعتبر من أكثر بلدان العالم جفافًا، ولا تحتوي على مسطحات مائية دائمة من أنهار وبحيرات.

وأوضحت الوزارة أن برنامج "الاستمطار الصناعي" جاء بعد مراجعة الممارسات العالمية، وتنفيذ زيارات ميدانية لمراجعة تجارب دول المنطقة في هذا المجال، وذلك بعد تزايد الضغوط على المصادر المائية خلال العقود الماضية، نتيجة لارتفاع عدد السكان، بالإضافة إلى النمو الكبير في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتعدين والزراعة؛ حيث بلغ الطلب الحالي للمياه نحو 24 مليار متر مكعب سنويًّا، وتتم تحلية نحو 2.7 مليار متر مكعب من مياه البحر سنويًّا، كما تتم تغطية 80 إلى 85% من احتياج المملكة بالسحب من المياه الجوفية، وبمعدل أكبر مما يمكن تعويضه، ومعدل الهطول المطري في المملكة أقلّ من 100 مم في العام.

وأفادت الوزارة بأن "الاستمطار الصناعي" معنيّ بمعالجة مستهدفة لأنواع معينة من السحب واستغلال خصائصها الفيزيائية لتحفيزها للهطول، من خلال بذر بعض المواد المحفزة وبعضها طبيعية، في أماكن محددة من هذه السحب، وتفريغ أكبر قدر من محتواها المائي، مشيرة إلى أن عمليات الاستمطار لا تعمل على تكوّن السحب من البداية، ولكن تعمل على زيادة الهطولات المطرية من السحب القابلة للاستمطار عن طريق توفير "نويات تكثيف".

يذكر أن المملكة بدأت في دراسة برنامج "الاستمطار الصناعي" في العام 1976م، بالاتفاق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بهدف إطلاق التجارب في حقول الاستمطار في المملكة، كما تم توقيع اتفاقية مع جامعة وايومنغ الأمريكية لإجراء أول تجربة في منطقة عسير بدأت عام 1990م، وبعدها توالت التجارب في مناطق وسط المملكة: (الرياض، القصيم، وحائل)، ومناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي، بمشاركة نخبة من العلماء السعوديين المختصّين؛ حيث أثبتت النتائج أن سحب المملكة واعدة في برنامج الاستمطار الصناعي.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
04:56 PM

"البيئة": الاستمطار الصناعي يستهدف زيادة هطول الأمطار 20% سنويًّا

البرنامج وافق عليه مجلس الوزراء بتوصية من "الشؤون الاقتصادية والتنمية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,385

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن تطبيق برنامج "الاستمطار الصناعي" في المملكة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسة أمس؛ يستهدف زيادة معدل الهطول المطري بنسبة تصل إلى 20% عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنويًّا، وذلك يعني أن المملكة تعتبر من أكثر بلدان العالم جفافًا، ولا تحتوي على مسطحات مائية دائمة من أنهار وبحيرات.

وأوضحت الوزارة أن برنامج "الاستمطار الصناعي" جاء بعد مراجعة الممارسات العالمية، وتنفيذ زيارات ميدانية لمراجعة تجارب دول المنطقة في هذا المجال، وذلك بعد تزايد الضغوط على المصادر المائية خلال العقود الماضية، نتيجة لارتفاع عدد السكان، بالإضافة إلى النمو الكبير في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتعدين والزراعة؛ حيث بلغ الطلب الحالي للمياه نحو 24 مليار متر مكعب سنويًّا، وتتم تحلية نحو 2.7 مليار متر مكعب من مياه البحر سنويًّا، كما تتم تغطية 80 إلى 85% من احتياج المملكة بالسحب من المياه الجوفية، وبمعدل أكبر مما يمكن تعويضه، ومعدل الهطول المطري في المملكة أقلّ من 100 مم في العام.

وأفادت الوزارة بأن "الاستمطار الصناعي" معنيّ بمعالجة مستهدفة لأنواع معينة من السحب واستغلال خصائصها الفيزيائية لتحفيزها للهطول، من خلال بذر بعض المواد المحفزة وبعضها طبيعية، في أماكن محددة من هذه السحب، وتفريغ أكبر قدر من محتواها المائي، مشيرة إلى أن عمليات الاستمطار لا تعمل على تكوّن السحب من البداية، ولكن تعمل على زيادة الهطولات المطرية من السحب القابلة للاستمطار عن طريق توفير "نويات تكثيف".

يذكر أن المملكة بدأت في دراسة برنامج "الاستمطار الصناعي" في العام 1976م، بالاتفاق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بهدف إطلاق التجارب في حقول الاستمطار في المملكة، كما تم توقيع اتفاقية مع جامعة وايومنغ الأمريكية لإجراء أول تجربة في منطقة عسير بدأت عام 1990م، وبعدها توالت التجارب في مناطق وسط المملكة: (الرياض، القصيم، وحائل)، ومناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي، بمشاركة نخبة من العلماء السعوديين المختصّين؛ حيث أثبتت النتائج أن سحب المملكة واعدة في برنامج الاستمطار الصناعي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,539
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,401
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,188
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,654

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة