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"عمل الرياض" يُحرر 60 مخالفة وينذر 44 منشأة

خلال 1975 زيارة تفتيشية في العاصمة ومحافظاتها

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي نفذها مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بمشاركة الجهات الشريكة خلال الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها عن تحرير "60" مخالفة وإنذار "44" منشأة.

وغطت الحملات العاصمة ومحافظات "الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير"، واستهدفت التأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط الوزارة وقراراتها.

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي: ستتواصل الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وشدد على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

وكشف "السيالي" أن هذه الحملات قد شملت "1975" منشأة تجارية.

ودعا المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911"، حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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"عمل الرياض" يُحرر 60 مخالفة وينذر 44 منشأة
سبق

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي نفذها مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بمشاركة الجهات الشريكة خلال الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها عن تحرير "60" مخالفة وإنذار "44" منشأة.

وغطت الحملات العاصمة ومحافظات "الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير"، واستهدفت التأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط الوزارة وقراراتها.

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي: ستتواصل الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وشدد على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

وكشف "السيالي" أن هذه الحملات قد شملت "1975" منشأة تجارية.

ودعا المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911"، حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
05:18 PM

"عمل الرياض" يُحرر 60 مخالفة وينذر 44 منشأة

خلال 1975 زيارة تفتيشية في العاصمة ومحافظاتها

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ذياب الشمري - الرياض
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أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي نفذها مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بمشاركة الجهات الشريكة خلال الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها عن تحرير "60" مخالفة وإنذار "44" منشأة.

وغطت الحملات العاصمة ومحافظات "الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير"، واستهدفت التأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط الوزارة وقراراتها.

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي: ستتواصل الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وشدد على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

وكشف "السيالي" أن هذه الحملات قد شملت "1975" منشأة تجارية.

ودعا المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911"، حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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