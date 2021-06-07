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اليمن.. ارتفاع ضحايا المحرقة الحوثية في محافظة مأرب إلى 21 قتيلاً بينهم طفلان

استهدفت محطة وقود بصاروخ باليستي وطائرة مفخخة

ارتفعت حصيلة ضحايا المحرقة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، الليلة الماضية، في مدينة مأرب اليمنية، إلى 21 قتيلاً بينهم طفلان.

وأوضح مصدر طبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن من ضحايا المحرقة التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في استهدافها الليلة الماضية محطة الوقود في حي الروضة بمدينة مأرب بصاروخ باليستي وطائرة مفخخة، طفلين هما الطفلة ليان طاهر محمد عايض (5 أعوام)، والطفل حسان الحبيشي (10 أعوام)، إضافة إلى عددٍ من الجرحى من المدنيين.

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اليمن.. ارتفاع ضحايا المحرقة الحوثية في محافظة مأرب إلى 21 قتيلاً بينهم طفلان
سبق

ارتفعت حصيلة ضحايا المحرقة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، الليلة الماضية، في مدينة مأرب اليمنية، إلى 21 قتيلاً بينهم طفلان.

وأوضح مصدر طبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن من ضحايا المحرقة التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في استهدافها الليلة الماضية محطة الوقود في حي الروضة بمدينة مأرب بصاروخ باليستي وطائرة مفخخة، طفلين هما الطفلة ليان طاهر محمد عايض (5 أعوام)، والطفل حسان الحبيشي (10 أعوام)، إضافة إلى عددٍ من الجرحى من المدنيين.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
08:27 AM

اليمن.. ارتفاع ضحايا المحرقة الحوثية في محافظة مأرب إلى 21 قتيلاً بينهم طفلان

استهدفت محطة وقود بصاروخ باليستي وطائرة مفخخة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مأرب
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ارتفعت حصيلة ضحايا المحرقة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، الليلة الماضية، في مدينة مأرب اليمنية، إلى 21 قتيلاً بينهم طفلان.

وأوضح مصدر طبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن من ضحايا المحرقة التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في استهدافها الليلة الماضية محطة الوقود في حي الروضة بمدينة مأرب بصاروخ باليستي وطائرة مفخخة، طفلين هما الطفلة ليان طاهر محمد عايض (5 أعوام)، والطفل حسان الحبيشي (10 أعوام)، إضافة إلى عددٍ من الجرحى من المدنيين.

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