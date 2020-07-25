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7 ساعات بحث تنتهي فجرًا.. هنا وجدت جثة "شاب الطيران المظلي" بالطائف

أجواء تغيّرت نتيجة الرياح والأمطار فسقط ومهمة شاقة بدأت بعد إبلاغ ذويه

أنهى فريق جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، مهمة البحث عن أحد المفقودين، بعد العثور على جثته متوفًّى أسفل جبل الكر في الهدا بالطائف، بعد حوالي سبع ساعات بحث متواصلة بدأت من ليل أمس لحين العثور عليه فجر اليوم، فيما تسلمه ذووه والذين كانوا هم من أبلغوا الجهات الأمنية عن فقدانه.

وفي التفاصيل: فإن الشاب البالغ من العمر 30 عامًا كان يُحلق بمظلة طيران شراعية فوق مرتفعات جبل الكر عصر أمس الجمعة ممارسًا هوايته، وتغيرت عليه الأجواء نتيجة الرياح الشديدة والأمطار التي هطلت على المنطقة وهو في السماء؛ ما أدى لانحرافه وتغير مساره؛ حيث هوت به لأسفل الجبل.

وظل الشاب مفقودًا لحين تقدم ذويه بالبلاغ للجهات الأمنية، ممثلةً في مخفر شرطة الهدا بالطائف، ومنه تم تمرير البلاغ لجمعية ساعد للبحث والإنقاذ الذين باشروا مهمة البحث الشاق بمشاركة عدد من ذوي المفقود، بعد أنْ توزع الفريق لمجموعات مزودين بالوسائل والأدوات اللازمة، وانتشروا في أرجاء جبل كرا وصولًا لآخره قبل نعمان؛ حيث عثروا على جثة الشاب متوفًّى -رحمه الله- بعد سقوطه من مظلة الطيران الشراعية، وتولّوا عملية تصعيده، ومن ثَمَّ تسليمه لذويه بحضور الجهات الأمنية.

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7 ساعات بحث تنتهي فجرًا.. هنا وجدت جثة "شاب الطيران المظلي" بالطائف
سبق

أنهى فريق جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، مهمة البحث عن أحد المفقودين، بعد العثور على جثته متوفًّى أسفل جبل الكر في الهدا بالطائف، بعد حوالي سبع ساعات بحث متواصلة بدأت من ليل أمس لحين العثور عليه فجر اليوم، فيما تسلمه ذووه والذين كانوا هم من أبلغوا الجهات الأمنية عن فقدانه.

وفي التفاصيل: فإن الشاب البالغ من العمر 30 عامًا كان يُحلق بمظلة طيران شراعية فوق مرتفعات جبل الكر عصر أمس الجمعة ممارسًا هوايته، وتغيرت عليه الأجواء نتيجة الرياح الشديدة والأمطار التي هطلت على المنطقة وهو في السماء؛ ما أدى لانحرافه وتغير مساره؛ حيث هوت به لأسفل الجبل.

وظل الشاب مفقودًا لحين تقدم ذويه بالبلاغ للجهات الأمنية، ممثلةً في مخفر شرطة الهدا بالطائف، ومنه تم تمرير البلاغ لجمعية ساعد للبحث والإنقاذ الذين باشروا مهمة البحث الشاق بمشاركة عدد من ذوي المفقود، بعد أنْ توزع الفريق لمجموعات مزودين بالوسائل والأدوات اللازمة، وانتشروا في أرجاء جبل كرا وصولًا لآخره قبل نعمان؛ حيث عثروا على جثة الشاب متوفًّى -رحمه الله- بعد سقوطه من مظلة الطيران الشراعية، وتولّوا عملية تصعيده، ومن ثَمَّ تسليمه لذويه بحضور الجهات الأمنية.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
10:50 AM

7 ساعات بحث تنتهي فجرًا.. هنا وجدت جثة "شاب الطيران المظلي" بالطائف

أجواء تغيّرت نتيجة الرياح والأمطار فسقط ومهمة شاقة بدأت بعد إبلاغ ذويه

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فهد العتيبي - الطائف
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أنهى فريق جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، مهمة البحث عن أحد المفقودين، بعد العثور على جثته متوفًّى أسفل جبل الكر في الهدا بالطائف، بعد حوالي سبع ساعات بحث متواصلة بدأت من ليل أمس لحين العثور عليه فجر اليوم، فيما تسلمه ذووه والذين كانوا هم من أبلغوا الجهات الأمنية عن فقدانه.

وفي التفاصيل: فإن الشاب البالغ من العمر 30 عامًا كان يُحلق بمظلة طيران شراعية فوق مرتفعات جبل الكر عصر أمس الجمعة ممارسًا هوايته، وتغيرت عليه الأجواء نتيجة الرياح الشديدة والأمطار التي هطلت على المنطقة وهو في السماء؛ ما أدى لانحرافه وتغير مساره؛ حيث هوت به لأسفل الجبل.

وظل الشاب مفقودًا لحين تقدم ذويه بالبلاغ للجهات الأمنية، ممثلةً في مخفر شرطة الهدا بالطائف، ومنه تم تمرير البلاغ لجمعية ساعد للبحث والإنقاذ الذين باشروا مهمة البحث الشاق بمشاركة عدد من ذوي المفقود، بعد أنْ توزع الفريق لمجموعات مزودين بالوسائل والأدوات اللازمة، وانتشروا في أرجاء جبل كرا وصولًا لآخره قبل نعمان؛ حيث عثروا على جثة الشاب متوفًّى -رحمه الله- بعد سقوطه من مظلة الطيران الشراعية، وتولّوا عملية تصعيده، ومن ثَمَّ تسليمه لذويه بحضور الجهات الأمنية.

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