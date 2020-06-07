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تقويم التعليم تُطلق الاختبار التحصيلي عن بُعد في المنازل والمقار المحوسبة.. غداً

بيّنت أنها تعاملت بنجاح مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنية

تُطلق هيئة تقويم التعليم والتدريب بدءاً من يوم غد الإثنين حتى يوم الخميس المقبل الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد، إذ من المتوقع دخول أكثر من 300 ألف طالب وطالبة، وسيقدم الاختبار لهم في المنزل، أما الطلبة الذين لا يملكون أجهزة حاسب آلي فسيُتاح لهم الاختبار في المقار المحوسبة التي جهّزتها الهيئة وعددها 102 موزعة في مناطق المملكة ومدنها.

وأكّدت الهيئة استعدادها الكامل لإجراء الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد، وذلك بعد أن قامت بتقديم الاختبار بشكل تجريبي للطلبة في منازلهم خلال الفترة من 6 - 11 شوال 1441هــ، بهدف التعرُّف على بيئة الاختبار، والتأكّد من جاهزيتهم استخدام التقنية وجودة المراقبة الذكية للاختبار.

وبيّنت الهيئة أنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنية في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد، كما طمأنت الهيئة الطلاب والطالبات المسجلين في الاختبار وأولياء أمورهم بتقديم بجميع الخدمات المساندة والدعم لهم لأداء الاختبار.

وحثّت الهيئة الطلاب والطالبات على الدخول إلى موقع التهيئة والتدريب الذي وفّرته بشكل مجاني بهدف رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين لاختبار التحصيل الدراسي، وذلك قُبيل دخولهم الاختبار، حيث يحتوي الموقع على ثلاثة أقسام تشمل المفاهيم العلمية والأمثلة التدريبية، إضافة إلى الاختبارات التجريبية.

ودعت الهيئة جميع الطلبة إلى الاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كبوابة الدعم والمساندة ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة https://www.etec.gov.sa/ar/Pages/ContactUs.aspx والرقم الموحد 920033555، وحساب خدمة المستفيدين على "تويتر" Eteccare@، لتقديم الخدمات المساندة لهم والإجابة عن جميع استفساراتهم.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقويم التعليم تُطلق الاختبار التحصيلي عن بُعد في المنازل والمقار المحوسبة.. غداً
سبق

تُطلق هيئة تقويم التعليم والتدريب بدءاً من يوم غد الإثنين حتى يوم الخميس المقبل الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد، إذ من المتوقع دخول أكثر من 300 ألف طالب وطالبة، وسيقدم الاختبار لهم في المنزل، أما الطلبة الذين لا يملكون أجهزة حاسب آلي فسيُتاح لهم الاختبار في المقار المحوسبة التي جهّزتها الهيئة وعددها 102 موزعة في مناطق المملكة ومدنها.

وأكّدت الهيئة استعدادها الكامل لإجراء الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد، وذلك بعد أن قامت بتقديم الاختبار بشكل تجريبي للطلبة في منازلهم خلال الفترة من 6 - 11 شوال 1441هــ، بهدف التعرُّف على بيئة الاختبار، والتأكّد من جاهزيتهم استخدام التقنية وجودة المراقبة الذكية للاختبار.

وبيّنت الهيئة أنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنية في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد، كما طمأنت الهيئة الطلاب والطالبات المسجلين في الاختبار وأولياء أمورهم بتقديم بجميع الخدمات المساندة والدعم لهم لأداء الاختبار.

وحثّت الهيئة الطلاب والطالبات على الدخول إلى موقع التهيئة والتدريب الذي وفّرته بشكل مجاني بهدف رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين لاختبار التحصيل الدراسي، وذلك قُبيل دخولهم الاختبار، حيث يحتوي الموقع على ثلاثة أقسام تشمل المفاهيم العلمية والأمثلة التدريبية، إضافة إلى الاختبارات التجريبية.

ودعت الهيئة جميع الطلبة إلى الاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كبوابة الدعم والمساندة ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة https://www.etec.gov.sa/ar/Pages/ContactUs.aspx والرقم الموحد 920033555، وحساب خدمة المستفيدين على "تويتر" Eteccare@، لتقديم الخدمات المساندة لهم والإجابة عن جميع استفساراتهم.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
01:30 PM

تقويم التعليم تُطلق الاختبار التحصيلي عن بُعد في المنازل والمقار المحوسبة.. غداً

بيّنت أنها تعاملت بنجاح مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُطلق هيئة تقويم التعليم والتدريب بدءاً من يوم غد الإثنين حتى يوم الخميس المقبل الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد، إذ من المتوقع دخول أكثر من 300 ألف طالب وطالبة، وسيقدم الاختبار لهم في المنزل، أما الطلبة الذين لا يملكون أجهزة حاسب آلي فسيُتاح لهم الاختبار في المقار المحوسبة التي جهّزتها الهيئة وعددها 102 موزعة في مناطق المملكة ومدنها.

وأكّدت الهيئة استعدادها الكامل لإجراء الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد، وذلك بعد أن قامت بتقديم الاختبار بشكل تجريبي للطلبة في منازلهم خلال الفترة من 6 - 11 شوال 1441هــ، بهدف التعرُّف على بيئة الاختبار، والتأكّد من جاهزيتهم استخدام التقنية وجودة المراقبة الذكية للاختبار.

وبيّنت الهيئة أنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنية في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد، كما طمأنت الهيئة الطلاب والطالبات المسجلين في الاختبار وأولياء أمورهم بتقديم بجميع الخدمات المساندة والدعم لهم لأداء الاختبار.

وحثّت الهيئة الطلاب والطالبات على الدخول إلى موقع التهيئة والتدريب الذي وفّرته بشكل مجاني بهدف رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين لاختبار التحصيل الدراسي، وذلك قُبيل دخولهم الاختبار، حيث يحتوي الموقع على ثلاثة أقسام تشمل المفاهيم العلمية والأمثلة التدريبية، إضافة إلى الاختبارات التجريبية.

ودعت الهيئة جميع الطلبة إلى الاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كبوابة الدعم والمساندة ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة https://www.etec.gov.sa/ar/Pages/ContactUs.aspx والرقم الموحد 920033555، وحساب خدمة المستفيدين على "تويتر" Eteccare@، لتقديم الخدمات المساندة لهم والإجابة عن جميع استفساراتهم.

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