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لبنان تسجل 1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت لبنان 1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 59881 إصابة.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 26468، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 509 حالات بعد تسجيل 8 حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد لبنان

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لبنان تسجل 1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت لبنان 1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 59881 إصابة.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 26468، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 509 حالات بعد تسجيل 8 حالات وفاة.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
10:04 PM

لبنان تسجل 1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّلت لبنان 1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 59881 إصابة.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 26468، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 509 حالات بعد تسجيل 8 حالات وفاة.

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