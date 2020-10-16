لبنان تسجل 1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت لبنان 1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 59881 إصابة.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 26468، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 509 حالات بعد تسجيل 8 حالات وفاة.