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إصابات كورونا في إيران تقفز فوق الـ 110 آلاف

العدد الإجمالي للضحايا ارتفع إلى 6733 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 6733 حالة.

واضافت الوزارة في بيانها اليومي: تم تسجيل 1481 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 110767 حالة إصابة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا في إيران تقفز فوق الـ 110 آلاف
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 6733 حالة.

واضافت الوزارة في بيانها اليومي: تم تسجيل 1481 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 110767 حالة إصابة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
01:29 PM

إصابات كورونا في إيران تقفز فوق الـ 110 آلاف

العدد الإجمالي للضحايا ارتفع إلى 6733 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 6733 حالة.

واضافت الوزارة في بيانها اليومي: تم تسجيل 1481 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 110767 حالة إصابة.

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