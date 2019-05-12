واضافت الوزارة في بيانها اليومي: تم تسجيل 1481 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 110767 حالة إصابة.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 6733 حالة.

إصابات كورونا في إيران تقفز فوق الـ 110 آلاف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-12 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 6733 حالة. واضافت الوزارة في بيانها اليومي: تم تسجيل 1481 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 110767 حالة إصابة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 01:29 PM

إصابات كورونا في إيران تقفز فوق الـ 110 آلاف العدد الإجمالي للضحايا ارتفع إلى 6733 حالة





A A A





0 مشاركة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 6733 حالة.

واضافت الوزارة في بيانها اليومي: تم تسجيل 1481 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 110767 حالة إصابة.