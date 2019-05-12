أخطاء غيرت وجه التاريخ.. احتفال "روميل" بميلاد زوجته أسقط ألمانيا في معركة نورماندي

أكبر اجتياح بحري في التاريخ أنهى احتلال أوروبا

فجر 6 يونيو عام 1944، بدأ قوات الحلفاء إنزال نورماندي، أكبر اجتياح بحري في التاريخ، وفي نفس الليلة كان الماريشال الأسطوري لألمانيا إرفين روميل يحتفل بميلاد زوجته "لوسي" في باريس، ارتبك الألمان في الساعات الأولى للاجتياح وخسروا المعركة وبدأت نهايتهم بسبب المفاجأة وغياب قائدهم "روميل".

وحسب تقرير وثائقي لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ففي السادس من يونيو عام 1944، الساعة السادسة والنصف صباحًا بتوقيت بريطانيا، الحرب العالمية الثانية على وشك أن تشهد منعطفًا تاريخيًا، إنزال نورماندي على الشاطئ الغربي لفرنسا، أو ما يعرف بـ"يوم دي – D-Day " أكبر اجتياح بحري في التاريخ.

ويضيف التقرير، 160 ألفًا من جنود الحلفاء، هبطوا على ساحل نورماندي شمالي فرنسا، قادت الولايات المتحدة الأمريكية الاجتياح الذي شاركت فيه بريطانيا وكندا، الهدف تحرير فرنسا وباقي أوروبا من الاحتلال النازي.

كان الألمان على علم بقدوم الاجتياح، لكن تفاجأوا بموقعه وتوقيته، انطلت عليهم حيلة الحلفاء لإقناعم بأن الإنزال سيكون في منطقة كاليه في وقت لاحق، وبالرغم من مقاومة الألمان الشرسة، تمكن جنود الحلفاء من تأمين خمسة شواطئ لاستقدام باقي القوات مع نهاية اليوم.

ورصدت "بي بي سي" عشر حقائق مذهلة عن هذا اليوم، ومن بينها أن الماريشال "روميل" كان في باريس، مشغولاً بتقديم حذاء هدية لزوجته "لوسي" في عيد ميلادها، وكان غيابه حاسمًا خاصة في الساعات الأولى.

وتحت عنوان "كيف ساعدنا عيد ميلاد السيدة روميل في كسب الحرب"، نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، عام 2016، مقابلة مع اللورد إدوين برامال، الذي شارك في معركة نورماندي كضابطً في الجيش، وأصبح فيما بعد قائدًا للجيش البريطاني، يقول "برامال": كنا نعرف أن ارتباك وتعثر الدفاعات الألمانية خلال غزو نورماندي بسبب المفاجأة، لكن ظهر لنا فيما بعد عامل هام هو غياب الجنرال النازي "روميل"، ويضيف "برامال" ضاحكًا: "لحسن حظنا، كان روميل بعيدًا يحتفل بعيد ميلاد زوجته، لذا رغم المقاومة الشرسة، بدت الدفاعات بطيئة ومرتبكة في الساعات الأولى الحاسمة".

ويضيف وثائقي "بي بي سي"، نجحت الخطة واستطاع الحلفاء إنزال أكبر عدد من التعزيزات منذ بداية الحرب، 3 ملايين جندي، 13 ألف طائرة حربية، 2500 سفينة إنزال، 1200 سفينة حربية، دبابات برية وأخرى برمائية، وهكذا مهد إنزال نورماندي الطريق أمام انتصار الحلفاء وتحرير أوروبا من الاحتلال الألماني، وفي النهاية اجتياح ألمانيا نفسها وإنهاء الحرب، وصدقت عبارة روميل الذي قال: "إن خسارة المعركة الأولى (معركة الشواطئ) ستفتح القارة الأوروبية أمام غزو الحلفاء".

جدير بالذكر، أن الماريشال إرفين روميل الملقب بـ"ثعلب الصحراء"، يعد واحدًا من أمهر القادة في حرب الصحراء، وقد شارك في اجتياح بولندا وغزو فرنسا وبلجيكا، حيث أظهر تكتيكات عسكرية رائعة، وفي عام 1941، تم تكليفه بدعم القوات الإيطالية في شمال أفريقيا، حيث حقق أقوى وأعظم انتصاراته، لكنه خسر معركة العلمين الثانية في مصر على يد الجنرال الإنجليزي مونتغمري قائد الجيش الثامن البريطاني (فئران الصحراء) في أكتوبر 1942، لعدم توفر دعم جوي لديه، وكذلك نقص حاد في المحروقات، بينما كان خصمه مونتغمري يتمتع بتفوق جوي مطلق، وعدد قواته ثلاثة أضعاف القوات الألمانية، انتحر روميل في 14 أكتوبر عام 1944م، بعد اتهامه بالمشاركة في مؤامرة لاغتيال الزعيم الألماني إدولف هتلر.