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ترامب يدرس إعلان تفشّي كورونا في أمريكا "كارثة" على المستوى الوطني

بعدما أعلنت الصحة العالمية أنه وباء عالمي

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وأنه بمثابة كارثة على المستوى الوطني.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد أعلن اليوم أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا الجديد بأنه وباء عالمي، موضحًا أن أزمة "كورونا" تمسّ كل القطاعات وليس الصحة فقط.

أمريكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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ترامب يدرس إعلان تفشّي كورونا في أمريكا "كارثة" على المستوى الوطني
سبق

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وأنه بمثابة كارثة على المستوى الوطني.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد أعلن اليوم أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا الجديد بأنه وباء عالمي، موضحًا أن أزمة "كورونا" تمسّ كل القطاعات وليس الصحة فقط.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
09:27 PM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
10:35 PM

ترامب يدرس إعلان تفشّي كورونا في أمريكا "كارثة" على المستوى الوطني

بعدما أعلنت الصحة العالمية أنه وباء عالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,832

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وأنه بمثابة كارثة على المستوى الوطني.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد أعلن اليوم أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا الجديد بأنه وباء عالمي، موضحًا أن أزمة "كورونا" تمسّ كل القطاعات وليس الصحة فقط.

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