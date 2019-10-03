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فيديو يكشف قوة العاصفة الرعدية بمكة.. أمطار غزيرة وبروق

مصحوبة بصواعق قوية ورياح شديدة وأسالت العديد من الشعاب والأودية

أظهر مقطع فيديو، قوة وشدة العاصفة الرعدية التي تَعَرّضت لها مكة المكرمة يوم أول أمس والمراكز الواقعة شمالها؛ حيث صاحبت الأمطارَ الغزيرة صواعق قوية ورياح شديدة.

وعبرت العاصفة الرعدية أحياء جنوب وجنوب غرب العاصمة المقدسة؛ حيث سالت العديد من الشعاب والأودية، وتأتي هذه الأمطار -بفضل الله- قبل دخول موسم الوسم يوم ١٦ أكتوبر.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، قد أعلنت -مطلع الأسبوع- عن تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة؛ ابتداء من يوم الثلاثاء وتستمر إلى الجمعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو يكشف قوة العاصفة الرعدية بمكة.. أمطار غزيرة وبروق
سبق

أظهر مقطع فيديو، قوة وشدة العاصفة الرعدية التي تَعَرّضت لها مكة المكرمة يوم أول أمس والمراكز الواقعة شمالها؛ حيث صاحبت الأمطارَ الغزيرة صواعق قوية ورياح شديدة.

وعبرت العاصفة الرعدية أحياء جنوب وجنوب غرب العاصمة المقدسة؛ حيث سالت العديد من الشعاب والأودية، وتأتي هذه الأمطار -بفضل الله- قبل دخول موسم الوسم يوم ١٦ أكتوبر.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، قد أعلنت -مطلع الأسبوع- عن تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة؛ ابتداء من يوم الثلاثاء وتستمر إلى الجمعة.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
09:57 AM

فيديو يكشف قوة العاصفة الرعدية بمكة.. أمطار غزيرة وبروق

مصحوبة بصواعق قوية ورياح شديدة وأسالت العديد من الشعاب والأودية

A A A
محمد حضاض - جدة
1
2,648

أظهر مقطع فيديو، قوة وشدة العاصفة الرعدية التي تَعَرّضت لها مكة المكرمة يوم أول أمس والمراكز الواقعة شمالها؛ حيث صاحبت الأمطارَ الغزيرة صواعق قوية ورياح شديدة.

وعبرت العاصفة الرعدية أحياء جنوب وجنوب غرب العاصمة المقدسة؛ حيث سالت العديد من الشعاب والأودية، وتأتي هذه الأمطار -بفضل الله- قبل دخول موسم الوسم يوم ١٦ أكتوبر.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، قد أعلنت -مطلع الأسبوع- عن تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة؛ ابتداء من يوم الثلاثاء وتستمر إلى الجمعة.

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