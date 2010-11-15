النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني تُطلق برامج تدريبية لمنسوبي الجهات الحكومية

ذلك ضمن جهود الهيئة للإسهام في حماية الفضاء السيبراني للمملكة وأمنها الوطني

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلةً بالأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، وبالشراكة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، المرحلة الثالثة من مبادرة تدريب الأمن السيبراني (CyberPro)، لتطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني من موظفي الجهات الحكومية؛ وذلك ضمن جهود الهيئة للإسهام في حماية الفضاء السيبراني للمملكة وأمنها الوطني.

وتهدف المبادرة إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني من موظفي الجهات الحكومية.

وشارك في هذه المرحلة عددٌ من ممثلي القطاعات الحكومية؛ من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم، والإعلام، والصحة، والنقل، والطاقة، والبيئة والمياه والزراعة، والقطاع المالي، وغيرها من القطاعات الوطنية.

وتشمل المبادرة تمارين سيبرانية، واختبارات للشهادات الاحترافية، والتدريب على عدة مستويات بما يتواءم مع مجالات التخصص، المُعرّفة في الإطار السعودي، لكوادر الأمن السيبراني (سيوف) مثل: الحوكمة والمخاطر والالتزام، والدفاع، والاستجابة للحوادث، وتقييم الثغرات، وإدارة التهديدات، وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.

وتم تقديم أكثر من 2200 فرصة تدريبية خلال المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة؛ التي شملت منسوبي أكثر من 190 جهة وطنية.

تأتي هذه المبادرة ضمن عدة مبادرات، أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في مجال بناء القدرات الوطنية، فقد تم في وقت سابق، وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إطلاق مبادرة التدريب للتأهيل للتوظيف، وذلك بهدف تدريب 500 من خريجي الجامعات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لوظائف الأمن السيبراني؛ وذلك بهدف إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة التي تُسهم في الوصول لفضاء سيبراني سعودي آمن، وموثوق، يمكّن النمو والازدهار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني تُطلق برامج تدريبية لمنسوبي الجهات الحكومية
سبق

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلةً بالأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، وبالشراكة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، المرحلة الثالثة من مبادرة تدريب الأمن السيبراني (CyberPro)، لتطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني من موظفي الجهات الحكومية؛ وذلك ضمن جهود الهيئة للإسهام في حماية الفضاء السيبراني للمملكة وأمنها الوطني.

وتهدف المبادرة إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني من موظفي الجهات الحكومية.

وشارك في هذه المرحلة عددٌ من ممثلي القطاعات الحكومية؛ من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم، والإعلام، والصحة، والنقل، والطاقة، والبيئة والمياه والزراعة، والقطاع المالي، وغيرها من القطاعات الوطنية.

وتشمل المبادرة تمارين سيبرانية، واختبارات للشهادات الاحترافية، والتدريب على عدة مستويات بما يتواءم مع مجالات التخصص، المُعرّفة في الإطار السعودي، لكوادر الأمن السيبراني (سيوف) مثل: الحوكمة والمخاطر والالتزام، والدفاع، والاستجابة للحوادث، وتقييم الثغرات، وإدارة التهديدات، وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.

وتم تقديم أكثر من 2200 فرصة تدريبية خلال المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة؛ التي شملت منسوبي أكثر من 190 جهة وطنية.

تأتي هذه المبادرة ضمن عدة مبادرات، أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في مجال بناء القدرات الوطنية، فقد تم في وقت سابق، وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إطلاق مبادرة التدريب للتأهيل للتوظيف، وذلك بهدف تدريب 500 من خريجي الجامعات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لوظائف الأمن السيبراني؛ وذلك بهدف إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة التي تُسهم في الوصول لفضاء سيبراني سعودي آمن، وموثوق، يمكّن النمو والازدهار.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
12:02 PM

الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني تُطلق برامج تدريبية لمنسوبي الجهات الحكومية

ذلك ضمن جهود الهيئة للإسهام في حماية الفضاء السيبراني للمملكة وأمنها الوطني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
321

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلةً بالأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، وبالشراكة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، المرحلة الثالثة من مبادرة تدريب الأمن السيبراني (CyberPro)، لتطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني من موظفي الجهات الحكومية؛ وذلك ضمن جهود الهيئة للإسهام في حماية الفضاء السيبراني للمملكة وأمنها الوطني.

وتهدف المبادرة إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني من موظفي الجهات الحكومية.

وشارك في هذه المرحلة عددٌ من ممثلي القطاعات الحكومية؛ من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم، والإعلام، والصحة، والنقل، والطاقة، والبيئة والمياه والزراعة، والقطاع المالي، وغيرها من القطاعات الوطنية.

وتشمل المبادرة تمارين سيبرانية، واختبارات للشهادات الاحترافية، والتدريب على عدة مستويات بما يتواءم مع مجالات التخصص، المُعرّفة في الإطار السعودي، لكوادر الأمن السيبراني (سيوف) مثل: الحوكمة والمخاطر والالتزام، والدفاع، والاستجابة للحوادث، وتقييم الثغرات، وإدارة التهديدات، وأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية.

وتم تقديم أكثر من 2200 فرصة تدريبية خلال المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة؛ التي شملت منسوبي أكثر من 190 جهة وطنية.

تأتي هذه المبادرة ضمن عدة مبادرات، أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في مجال بناء القدرات الوطنية، فقد تم في وقت سابق، وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إطلاق مبادرة التدريب للتأهيل للتوظيف، وذلك بهدف تدريب 500 من خريجي الجامعات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لوظائف الأمن السيبراني؛ وذلك بهدف إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة التي تُسهم في الوصول لفضاء سيبراني سعودي آمن، وموثوق، يمكّن النمو والازدهار.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,472
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,151
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,163
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,217

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة