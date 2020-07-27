قبل استئناف الدوري.. إلغاء وديتي الوحدة مع الأهلي والاتحاد

قرر الوحدة إلغاء وديتيه مع الاتحاد والأهلي، في إطار استعدادات الفرق الثلاث لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دون أسباب معلنة.

وكان مقرراً أن يلتقي الوحدة مع الأهلي أمس الأحد ومع الاتحاد، الأربعاء المقبل، في تجربتين منفصلتين، قبل عودة النشاط بأيام.

الجدير بالذكر أن الوحدة يأتي في المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، والأهلي رابعاً بـ 37 نقطة، بينما يقبع الاتحاد في المركز الـ 13 برصيد 23 نقطة فقط.