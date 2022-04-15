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الأردن.. النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار مصاب بكورونا خالف الحجر

خالط آخرين وتسبّب بإصابة عدد منهم

أعلنت النيابة العامة الأردنية، أنها تُلاحق مصابًا بفيروس كورونا المستجدّ، لمخالفته تعهّد الحجر الصحي، ونقله العدوى لآخرين.

وقالت النيابة العامة: إن شخصًا، لم تذكر اسمه، لم يلتزم بتعهد الحجر الصحي الذي وقعه، وخالط آخرين وتسبب بإصابة عدد منهم، وأنها أصدرت أمرًا بإحضاره.

وكلّف رئيس النيابة العامة في الأردن، بمتابعة ملاحقة كل شخص وقّع على تعهد بالحجر على نفسه ولم يلتزم به؛ لما يشكله هذا الخرق لقانون الدفاع وأوامر الدفاع وقانوني الصحة العامة والعقوبات، من خطورة على المحيطين بالمصاب والمجتمع.

فيروس كورونا الجديد

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الأردن.. النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار مصاب بكورونا خالف الحجر
سبق

أعلنت النيابة العامة الأردنية، أنها تُلاحق مصابًا بفيروس كورونا المستجدّ، لمخالفته تعهّد الحجر الصحي، ونقله العدوى لآخرين.

وقالت النيابة العامة: إن شخصًا، لم تذكر اسمه، لم يلتزم بتعهد الحجر الصحي الذي وقعه، وخالط آخرين وتسبب بإصابة عدد منهم، وأنها أصدرت أمرًا بإحضاره.

وكلّف رئيس النيابة العامة في الأردن، بمتابعة ملاحقة كل شخص وقّع على تعهد بالحجر على نفسه ولم يلتزم به؛ لما يشكله هذا الخرق لقانون الدفاع وأوامر الدفاع وقانوني الصحة العامة والعقوبات، من خطورة على المحيطين بالمصاب والمجتمع.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
05:21 PM

الأردن.. النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار مصاب بكورونا خالف الحجر

خالط آخرين وتسبّب بإصابة عدد منهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,032

أعلنت النيابة العامة الأردنية، أنها تُلاحق مصابًا بفيروس كورونا المستجدّ، لمخالفته تعهّد الحجر الصحي، ونقله العدوى لآخرين.

وقالت النيابة العامة: إن شخصًا، لم تذكر اسمه، لم يلتزم بتعهد الحجر الصحي الذي وقعه، وخالط آخرين وتسبب بإصابة عدد منهم، وأنها أصدرت أمرًا بإحضاره.

وكلّف رئيس النيابة العامة في الأردن، بمتابعة ملاحقة كل شخص وقّع على تعهد بالحجر على نفسه ولم يلتزم به؛ لما يشكله هذا الخرق لقانون الدفاع وأوامر الدفاع وقانوني الصحة العامة والعقوبات، من خطورة على المحيطين بالمصاب والمجتمع.

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