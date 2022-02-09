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"الزهراني": زيارة وتفتيش أكثر من 650 مجمعاً سكنياً بأحياء جدة وإخلاء 110 مواقع

من خلال لجنة ترأسها المحافظة بمشاركة عدة جهات حكومية

كشف مستشار أمين محافظة جدة المهندس محمد بن ابراهيم الزهراني أن الأمانة تقوم بجولات ميدانية من خلال لجنة ترأسها المحافظة، ومكونة من عدة جهات حكومية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات للسكن الجماعي للأفراد، والتأكد من تراخيصها، ورفع مستوى الامتثال في هذا النشاط، مشيراً إلى أنه سيتم الفحص وأعمال التعقيم لهذه المنشآت وقيام كل جهة حكومية مشاركة بدورها المنوط بها.

وأوضح "الزهراني" أنه جرت زيارة وتفتيش أكثر من 650 موقعاً بأحياء جدة وتحرير مخالفات بغرامات مالية حسب لائحة الاشتراطات البلدية، وأن العمل مستمر بإذن الله حيال رصد وتطبيق النظام بحزم لجميع المساكن الجماعية للأفراد مما نتج عنه إخلاء أكثر من 110 مواقع".

وبين "الزهراني" أنه تم إصدار تراخيص لـ363 موقع سكن جماعي من نظام بلدي، حيث تأتي هذه الاشتراطات للمساكن في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع.

وأكد أن الأمانة تطالب المخالفين بسرعة سداد الغرامات المالية المطبقة عليهم وإخلاء فوري لغير المرخص، وتصحيح وضع مخالفات المرخص منها، وذلك تفادياً لعقوبات وإجراءات ستترتب على المماطلين منهم وغير الملتزمين بالاشتراطات النظامية.

ودعا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزهراني": زيارة وتفتيش أكثر من 650 مجمعاً سكنياً بأحياء جدة وإخلاء 110 مواقع
سبق

كشف مستشار أمين محافظة جدة المهندس محمد بن ابراهيم الزهراني أن الأمانة تقوم بجولات ميدانية من خلال لجنة ترأسها المحافظة، ومكونة من عدة جهات حكومية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات للسكن الجماعي للأفراد، والتأكد من تراخيصها، ورفع مستوى الامتثال في هذا النشاط، مشيراً إلى أنه سيتم الفحص وأعمال التعقيم لهذه المنشآت وقيام كل جهة حكومية مشاركة بدورها المنوط بها.

وأوضح "الزهراني" أنه جرت زيارة وتفتيش أكثر من 650 موقعاً بأحياء جدة وتحرير مخالفات بغرامات مالية حسب لائحة الاشتراطات البلدية، وأن العمل مستمر بإذن الله حيال رصد وتطبيق النظام بحزم لجميع المساكن الجماعية للأفراد مما نتج عنه إخلاء أكثر من 110 مواقع".

وبين "الزهراني" أنه تم إصدار تراخيص لـ363 موقع سكن جماعي من نظام بلدي، حيث تأتي هذه الاشتراطات للمساكن في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع.

وأكد أن الأمانة تطالب المخالفين بسرعة سداد الغرامات المالية المطبقة عليهم وإخلاء فوري لغير المرخص، وتصحيح وضع مخالفات المرخص منها، وذلك تفادياً لعقوبات وإجراءات ستترتب على المماطلين منهم وغير الملتزمين بالاشتراطات النظامية.

ودعا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
06:06 PM

"الزهراني": زيارة وتفتيش أكثر من 650 مجمعاً سكنياً بأحياء جدة وإخلاء 110 مواقع

من خلال لجنة ترأسها المحافظة بمشاركة عدة جهات حكومية

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,335

كشف مستشار أمين محافظة جدة المهندس محمد بن ابراهيم الزهراني أن الأمانة تقوم بجولات ميدانية من خلال لجنة ترأسها المحافظة، ومكونة من عدة جهات حكومية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات للسكن الجماعي للأفراد، والتأكد من تراخيصها، ورفع مستوى الامتثال في هذا النشاط، مشيراً إلى أنه سيتم الفحص وأعمال التعقيم لهذه المنشآت وقيام كل جهة حكومية مشاركة بدورها المنوط بها.

وأوضح "الزهراني" أنه جرت زيارة وتفتيش أكثر من 650 موقعاً بأحياء جدة وتحرير مخالفات بغرامات مالية حسب لائحة الاشتراطات البلدية، وأن العمل مستمر بإذن الله حيال رصد وتطبيق النظام بحزم لجميع المساكن الجماعية للأفراد مما نتج عنه إخلاء أكثر من 110 مواقع".

وبين "الزهراني" أنه تم إصدار تراخيص لـ363 موقع سكن جماعي من نظام بلدي، حيث تأتي هذه الاشتراطات للمساكن في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع.

وأكد أن الأمانة تطالب المخالفين بسرعة سداد الغرامات المالية المطبقة عليهم وإخلاء فوري لغير المرخص، وتصحيح وضع مخالفات المرخص منها، وذلك تفادياً لعقوبات وإجراءات ستترتب على المماطلين منهم وغير الملتزمين بالاشتراطات النظامية.

ودعا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.

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