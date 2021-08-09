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"كفيف" توزع 8 وحدات سكنية على مستفيديها

مبادرة مستدامة تهدف لتوفير سبل العيش لهم

وزّعت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف"، أمس، 8 وحدات سكنية، بالتعاون مع مشروع الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، استفاد منها 8 أسر مستفيدة من الجمعية.

وأوضح وكيل مشروع الإسكان التنموي بوزارة الإسكان أحمد القرعاوي، أن هذه المبادرة مستدامة بين المشروع وجمعية كفيف، وتصب في مصلحة الكفيف والكفيفة من أجل توفير سبل العيش لهم.

وأشار إلى أن هذه الوحدات السكنية هي بداية الشراكة المثمرة مع جمعية كفيف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كفيف" توزع 8 وحدات سكنية على مستفيديها
سبق

وزّعت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف"، أمس، 8 وحدات سكنية، بالتعاون مع مشروع الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، استفاد منها 8 أسر مستفيدة من الجمعية.

وأوضح وكيل مشروع الإسكان التنموي بوزارة الإسكان أحمد القرعاوي، أن هذه المبادرة مستدامة بين المشروع وجمعية كفيف، وتصب في مصلحة الكفيف والكفيفة من أجل توفير سبل العيش لهم.

وأشار إلى أن هذه الوحدات السكنية هي بداية الشراكة المثمرة مع جمعية كفيف.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
06:20 PM

"كفيف" توزع 8 وحدات سكنية على مستفيديها

مبادرة مستدامة تهدف لتوفير سبل العيش لهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزّعت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف"، أمس، 8 وحدات سكنية، بالتعاون مع مشروع الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، استفاد منها 8 أسر مستفيدة من الجمعية.

وأوضح وكيل مشروع الإسكان التنموي بوزارة الإسكان أحمد القرعاوي، أن هذه المبادرة مستدامة بين المشروع وجمعية كفيف، وتصب في مصلحة الكفيف والكفيفة من أجل توفير سبل العيش لهم.

وأشار إلى أن هذه الوحدات السكنية هي بداية الشراكة المثمرة مع جمعية كفيف.

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