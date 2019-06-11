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"الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وأتربة على نجران.. والمدني يتفاعل

وسط دعوات للجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي يدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جانبها، الجميعَ إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

رياح نجران الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وأتربة على نجران.. والمدني يتفاعل
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي يدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جانبها، الجميعَ إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
09:35 AM

"الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وأتربة على نجران.. والمدني يتفاعل

وسط دعوات للجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي يدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جانبها، الجميعَ إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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