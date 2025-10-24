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شاهد.. حملة أمنية تخالف توقعات المطلوبين وتضبط 152 مخالفًا بمكة المكرمة

انطلقت مع بدء الدوام الرسمي.. وتم تسليم الجناة لمركز الإيواء بالشميسي

خالفت شرطة العاصمة المقدسة توقعات المخالفين الذين أصبحوا لا يأمنون على أنفسهم من ضبطهم في أي وقت؛ وذلك بعد تنفيذ حملة أمنية صباح أمس الثلاثاء استمرارًا للحملات الأمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية (وطن بلا مخالف).

وتفصيلاً، نفَّذت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة الحملة الأمنية المشتركة (ضياء) بقيادة شرطة العاصمة المقدسة، وبمشاركة الجهات الأمنية الأخرى، ومندوب من شركة الكهرباء.

وبدأت الحملة بمرافقة "سبق" في الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء على أحد الأحياء العشوائية بحي السلام، وأسفرت عن ضبط أكثر من (152) مخالفًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية من جنسيات مختلفة.

ونُفذت الحملة في تمام الساعة الثامنة صباحًا بعد أن توجه الطلاب إلى مدارسهم، والموظفون إلى أعمالهم، واعتقد المخالفون أن الوقت مناسب للخلود للنوم، فباغتهم رجال الأمن في منازلهم.

وجرى إعداد محاضر الضبط اللازمة للجناة، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.

مكة المكرمة العاصمة المقدسة وطن بلا مخالف شرطة العاصمة المقدسة شركة الكهرباء الشميسي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. حملة أمنية تخالف توقعات المطلوبين وتضبط 152 مخالفًا بمكة المكرمة
سبق

خالفت شرطة العاصمة المقدسة توقعات المخالفين الذين أصبحوا لا يأمنون على أنفسهم من ضبطهم في أي وقت؛ وذلك بعد تنفيذ حملة أمنية صباح أمس الثلاثاء استمرارًا للحملات الأمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية (وطن بلا مخالف).

وتفصيلاً، نفَّذت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة الحملة الأمنية المشتركة (ضياء) بقيادة شرطة العاصمة المقدسة، وبمشاركة الجهات الأمنية الأخرى، ومندوب من شركة الكهرباء.

وبدأت الحملة بمرافقة "سبق" في الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء على أحد الأحياء العشوائية بحي السلام، وأسفرت عن ضبط أكثر من (152) مخالفًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية من جنسيات مختلفة.

ونُفذت الحملة في تمام الساعة الثامنة صباحًا بعد أن توجه الطلاب إلى مدارسهم، والموظفون إلى أعمالهم، واعتقد المخالفون أن الوقت مناسب للخلود للنوم، فباغتهم رجال الأمن في منازلهم.

وجرى إعداد محاضر الضبط اللازمة للجناة، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
01:30 AM

شاهد.. حملة أمنية تخالف توقعات المطلوبين وتضبط 152 مخالفًا بمكة المكرمة

انطلقت مع بدء الدوام الرسمي.. وتم تسليم الجناة لمركز الإيواء بالشميسي

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
23
51,562

خالفت شرطة العاصمة المقدسة توقعات المخالفين الذين أصبحوا لا يأمنون على أنفسهم من ضبطهم في أي وقت؛ وذلك بعد تنفيذ حملة أمنية صباح أمس الثلاثاء استمرارًا للحملات الأمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية (وطن بلا مخالف).

وتفصيلاً، نفَّذت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة الحملة الأمنية المشتركة (ضياء) بقيادة شرطة العاصمة المقدسة، وبمشاركة الجهات الأمنية الأخرى، ومندوب من شركة الكهرباء.

وبدأت الحملة بمرافقة "سبق" في الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء على أحد الأحياء العشوائية بحي السلام، وأسفرت عن ضبط أكثر من (152) مخالفًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية من جنسيات مختلفة.

ونُفذت الحملة في تمام الساعة الثامنة صباحًا بعد أن توجه الطلاب إلى مدارسهم، والموظفون إلى أعمالهم، واعتقد المخالفون أن الوقت مناسب للخلود للنوم، فباغتهم رجال الأمن في منازلهم.

وجرى إعداد محاضر الضبط اللازمة للجناة، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.

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