"مطلق الغامدي" للمرتبة الـ11 بأمانة جدة

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي قراراً بترقية مدير عام الدعم المؤسسي مطلق مظف الغامدي إلى المرتبة الحادية عشرة.
فيما أعرب "الغامدي" عن شكره وتقديره لأمين جدة على هذه الثقة مؤكداً على تقديم المزيد من الجهود لخدمة الوطن.
أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي قراراً بترقية مدير عام الدعم المؤسسي مطلق مظف الغامدي إلى المرتبة الحادية عشرة.
فيما أعرب "الغامدي" عن شكره وتقديره لأمين جدة على هذه الثقة مؤكداً على تقديم المزيد من الجهود لخدمة الوطن.
أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي قراراً بترقية مدير عام الدعم المؤسسي مطلق مظف الغامدي إلى المرتبة الحادية عشرة.
فيما أعرب "الغامدي" عن شكره وتقديره لأمين جدة على هذه الثقة مؤكداً على تقديم المزيد من الجهود لخدمة الوطن.
أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي قراراً بترقية مدير عام الدعم المؤسسي مطلق مظف الغامدي إلى المرتبة الحادية عشرة.
فيما أعرب "الغامدي" عن شكره وتقديره لأمين جدة على هذه الثقة مؤكداً على تقديم المزيد من الجهود لخدمة الوطن.