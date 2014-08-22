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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft

المركز قدّم توصياته.. وقال: يسمح للمهاجم باستغلال ثغرة وتنفيذ برمجيات خبيثة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته Microsoft؛ لمعالجة ثغرة في منتجاتها Microsoft Edge (Chromium-based).

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث يشمل جميع القطاعات؛ قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرة، بتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحية عالية.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات موضحة إياها عبر الروابط:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30598

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30599

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30601

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30602

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30603

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30604

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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft
سبق

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته Microsoft؛ لمعالجة ثغرة في منتجاتها Microsoft Edge (Chromium-based).

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث يشمل جميع القطاعات؛ قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرة، بتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحية عالية.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات موضحة إياها عبر الروابط:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30598

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30599

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30601

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30602

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30603

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30604

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
11:38 AM

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft

المركز قدّم توصياته.. وقال: يسمح للمهاجم باستغلال ثغرة وتنفيذ برمجيات خبيثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته Microsoft؛ لمعالجة ثغرة في منتجاتها Microsoft Edge (Chromium-based).

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث يشمل جميع القطاعات؛ قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرة، بتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحية عالية.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات موضحة إياها عبر الروابط:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30598

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30599

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30601

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30602

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30603

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-30604

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