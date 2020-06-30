في البرازيل.. وفيات كورونا تقفز إلى 58314 وفاة

إجمالي الإصابات يصل إلى 1.4 مليون حالة

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت 692 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة الناجمة عن المرض في البرازيل إلى 58314.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 24052 إلى مليون و368195 حالة لتصبح البرازيل ثاني أكثر الدول تضرراً بالجائحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.