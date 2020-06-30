في البرازيل.. وفيات كورونا تقفز إلى 58314 وفاة
إجمالي الإصابات يصل إلى 1.4 مليون حالة
قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت 692 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة الناجمة عن المرض في البرازيل إلى 58314.
وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 24052 إلى مليون و368195 حالة لتصبح البرازيل ثاني أكثر الدول تضرراً بالجائحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
فيروس كورونا الجديد
في البرازيل.. وفيات كورونا تقفز إلى 58314 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-30
قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت 692 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة الناجمة عن المرض في البرازيل إلى 58314.
وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 24052 إلى مليون و368195 حالة لتصبح البرازيل ثاني أكثر الدول تضرراً بالجائحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
08:29 AM
في البرازيل.. وفيات كورونا تقفز إلى 58314 وفاة
إجمالي الإصابات يصل إلى 1.4 مليون حالة
قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت 692 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة الناجمة عن المرض في البرازيل إلى 58314.
وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 24052 إلى مليون و368195 حالة لتصبح البرازيل ثاني أكثر الدول تضرراً بالجائحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.