وقالت المصادر: "سلطات الاحتلال أعاقت وصول العديد من المواطنين إلى الأقصى، وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية"، فيما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال احتجزت المئات من أهالي الضفة في منطقة باب العامود، ومنعت عددًا منهم من الوصول إلى المسجد.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن المصلين توافدوا إلى المسجد الأقصى وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة على أبوابه.

أدى نحو 50 ألف مصلٍّ صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

50 ألف مصلٍّ يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-08 أدى نحو 50 ألف مصلٍّ صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن المصلين توافدوا إلى المسجد الأقصى وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة على أبوابه. وقالت المصادر: "سلطات الاحتلال أعاقت وصول العديد من المواطنين إلى الأقصى، وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية"، فيما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال احتجزت المئات من أهالي الضفة في منطقة باب العامود، ومنعت عددًا منهم من الوصول إلى المسجد.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 07:30 PM

50 ألف مصلٍّ يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة على أبوابه





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أدى نحو 50 ألف مصلٍّ صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن المصلين توافدوا إلى المسجد الأقصى وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة على أبوابه.

وقالت المصادر: "سلطات الاحتلال أعاقت وصول العديد من المواطنين إلى الأقصى، وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية"، فيما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال احتجزت المئات من أهالي الضفة في منطقة باب العامود، ومنعت عددًا منهم من الوصول إلى المسجد.