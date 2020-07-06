النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هنا "بروتوكلات حج الجائحة".. 10 لكل 50م2 في الخيام والطعام مغلف فقط

أصدرها "وقاية" وتخص عرفة والمزدلفة.. احترازات ولا خروج عن مسار المنظم

أصدر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" SaudiCDC، البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من مرض "كوفيد-19" لموسم حج 1441هـ.

وتضمنت البروتوكولات التي تخص عرفة ومزدلفة، أنه يجب الالتزام بالإقامة في الأماكن المخصصة، وعدم الخروج عن المسار المخصص من قِبَل المنظم، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت للحجاج أثناء أداء الشعيرة.

كما يجب أن يقتصر الطعام المقدم خلال أداء الشعائر على المغلف مسبقًا فقط، ومنع التجمعات والاجتماعات، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي الموصى بها بين الحجاج.

ويتم توزيع الحجاج على الخيام بحيث لا يزيد عددهم على 10 حجاج لكل 50 مترًا مربعًا من مساحة الخيام، مع الحفاظ على مسافة متر ونصف المتر على الأقل بين كل حاج وآخر من جميع الجهات.

وشملت البروتوكولات، منع التزاحم عند الحمامات العامة ومغاسل الوضوء؛ وذلك بوضع الملصقات الأرضية، أو تعطيل استخدام عدد من الحمامات أو المغاسل؛ بحيث تضمن المسافة الآمنة بمقدار متر ونصف المتر بين كل شخص وآخر.

فريضة الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هنا "بروتوكلات حج الجائحة".. 10 لكل 50م2 في الخيام والطعام مغلف فقط
سبق

أصدر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" SaudiCDC، البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من مرض "كوفيد-19" لموسم حج 1441هـ.

وتضمنت البروتوكولات التي تخص عرفة ومزدلفة، أنه يجب الالتزام بالإقامة في الأماكن المخصصة، وعدم الخروج عن المسار المخصص من قِبَل المنظم، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت للحجاج أثناء أداء الشعيرة.

كما يجب أن يقتصر الطعام المقدم خلال أداء الشعائر على المغلف مسبقًا فقط، ومنع التجمعات والاجتماعات، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي الموصى بها بين الحجاج.

ويتم توزيع الحجاج على الخيام بحيث لا يزيد عددهم على 10 حجاج لكل 50 مترًا مربعًا من مساحة الخيام، مع الحفاظ على مسافة متر ونصف المتر على الأقل بين كل حاج وآخر من جميع الجهات.

وشملت البروتوكولات، منع التزاحم عند الحمامات العامة ومغاسل الوضوء؛ وذلك بوضع الملصقات الأرضية، أو تعطيل استخدام عدد من الحمامات أو المغاسل؛ بحيث تضمن المسافة الآمنة بمقدار متر ونصف المتر بين كل شخص وآخر.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
11:47 AM

هنا "بروتوكلات حج الجائحة".. 10 لكل 50م2 في الخيام والطعام مغلف فقط

أصدرها "وقاية" وتخص عرفة والمزدلفة.. احترازات ولا خروج عن مسار المنظم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
588

أصدر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" SaudiCDC، البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من مرض "كوفيد-19" لموسم حج 1441هـ.

وتضمنت البروتوكولات التي تخص عرفة ومزدلفة، أنه يجب الالتزام بالإقامة في الأماكن المخصصة، وعدم الخروج عن المسار المخصص من قِبَل المنظم، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت للحجاج أثناء أداء الشعيرة.

كما يجب أن يقتصر الطعام المقدم خلال أداء الشعائر على المغلف مسبقًا فقط، ومنع التجمعات والاجتماعات، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي الموصى بها بين الحجاج.

ويتم توزيع الحجاج على الخيام بحيث لا يزيد عددهم على 10 حجاج لكل 50 مترًا مربعًا من مساحة الخيام، مع الحفاظ على مسافة متر ونصف المتر على الأقل بين كل حاج وآخر من جميع الجهات.

وشملت البروتوكولات، منع التزاحم عند الحمامات العامة ومغاسل الوضوء؛ وذلك بوضع الملصقات الأرضية، أو تعطيل استخدام عدد من الحمامات أو المغاسل؛ بحيث تضمن المسافة الآمنة بمقدار متر ونصف المتر بين كل شخص وآخر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,607
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,798
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,578
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,824

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة