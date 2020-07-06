هنا "بروتوكلات حج الجائحة".. 10 لكل 50م2 في الخيام والطعام مغلف فقط

أصدرها "وقاية" وتخص عرفة والمزدلفة.. احترازات ولا خروج عن مسار المنظم

أصدر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" SaudiCDC، البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من مرض "كوفيد-19" لموسم حج 1441هـ.

وتضمنت البروتوكولات التي تخص عرفة ومزدلفة، أنه يجب الالتزام بالإقامة في الأماكن المخصصة، وعدم الخروج عن المسار المخصص من قِبَل المنظم، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت للحجاج أثناء أداء الشعيرة.

كما يجب أن يقتصر الطعام المقدم خلال أداء الشعائر على المغلف مسبقًا فقط، ومنع التجمعات والاجتماعات، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي الموصى بها بين الحجاج.

ويتم توزيع الحجاج على الخيام بحيث لا يزيد عددهم على 10 حجاج لكل 50 مترًا مربعًا من مساحة الخيام، مع الحفاظ على مسافة متر ونصف المتر على الأقل بين كل حاج وآخر من جميع الجهات.

وشملت البروتوكولات، منع التزاحم عند الحمامات العامة ومغاسل الوضوء؛ وذلك بوضع الملصقات الأرضية، أو تعطيل استخدام عدد من الحمامات أو المغاسل؛ بحيث تضمن المسافة الآمنة بمقدار متر ونصف المتر بين كل شخص وآخر.