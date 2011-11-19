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غدًا.. انطلاق الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

تنطلق غدًا الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وذلك بـ(4) لقاءات. ويستقبل أبها ضيفه الجبلين على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط، حيث يخوض أبها اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة، أما الجبلين فيلعب هذا اللقاء وهو في المرتبة السابعة برصيد 18 نقطة.

ويستضيف الخليج نظيره ضمك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، والخليج يأتي عاشراً برصيد 16 نقطة بينما يأتي ضمك ثالثاً برصيد 22 نقطة.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء مواجهة هجر والقيصومة، ويحتل هجر وصافة الترتيب برصيد 22 نقطة في حين يحتل القيصومة المرتبة الـ 20 برصيد 8 نقاط.

وفي الدمام يلتقي النهضة والعين على ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد، ولدى النهضة 12 نقطة بالمركز الثامن عشر، في المقابل يحتل العين المركز السادس برصيد 19 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غدًا.. انطلاق الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
سبق

تنطلق غدًا الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وذلك بـ(4) لقاءات. ويستقبل أبها ضيفه الجبلين على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط، حيث يخوض أبها اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة، أما الجبلين فيلعب هذا اللقاء وهو في المرتبة السابعة برصيد 18 نقطة.

ويستضيف الخليج نظيره ضمك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، والخليج يأتي عاشراً برصيد 16 نقطة بينما يأتي ضمك ثالثاً برصيد 22 نقطة.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء مواجهة هجر والقيصومة، ويحتل هجر وصافة الترتيب برصيد 22 نقطة في حين يحتل القيصومة المرتبة الـ 20 برصيد 8 نقاط.

وفي الدمام يلتقي النهضة والعين على ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد، ولدى النهضة 12 نقطة بالمركز الثامن عشر، في المقابل يحتل العين المركز السادس برصيد 19 نقطة.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
07:38 PM

غدًا.. انطلاق الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق غدًا الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وذلك بـ(4) لقاءات. ويستقبل أبها ضيفه الجبلين على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط، حيث يخوض أبها اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة، أما الجبلين فيلعب هذا اللقاء وهو في المرتبة السابعة برصيد 18 نقطة.

ويستضيف الخليج نظيره ضمك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، والخليج يأتي عاشراً برصيد 16 نقطة بينما يأتي ضمك ثالثاً برصيد 22 نقطة.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء مواجهة هجر والقيصومة، ويحتل هجر وصافة الترتيب برصيد 22 نقطة في حين يحتل القيصومة المرتبة الـ 20 برصيد 8 نقاط.

وفي الدمام يلتقي النهضة والعين على ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد، ولدى النهضة 12 نقطة بالمركز الثامن عشر، في المقابل يحتل العين المركز السادس برصيد 19 نقطة.

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