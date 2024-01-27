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شاهد زحام حول مجمع تعليمي بـ"نخب الطائف".. والأهالي: فرحنا وصُدمنا!

أعاق الدخول للمنازل وأربك المركبات والمحال.. والمطلب "تنظيم ولوحات"

يعاني أهالي حي نخب بمحافظة الطائف بعد تدشين مجمع تعليمي يضم عدداً من المدارس، بزحام مروري حول المجمع أعاق دخولهم لمنازلهم، مطالبين بوجود تنظيم للشوارع ولوحات إرشادية في الحي تسهم في حل الكثافة المرورية حول المجمع.

وتلقت "سبق" شكاوى من أهالي الحي، وضح فيها المواطن رائد الحارثي أنه ومع انطلاقة الدراسة الحضورية لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات بادرت إدارة التعليم بمحافظة الطائف بتدشين مجمع نخب التعليمي للبنات الذي يضم 9 مدارس بالإضافة إلى طلاب الصفوف المبكرة في ابتدائية عبدالله بن أم مكتوم؛ حيث ظهرت مشكلة الزحام المروري حول المجمع.

وأردف: "فرحة أهالي الحي والأحياء المجاورة بالمجمع تلاشت بعد أول يوم دراسي؛ بسبب الزحام الكبير حول المجمع الذي أعاق حركة الدخول والخروج، إضافة لعدم وجود لوحات إرشادية ما تسبب في الوقوف العشوائي بالشوارع الملاصقة للمجمع، وهو ما أربك قائدي المركبات وضايق أصحاب المنازل.

وناشد "الحارثي" الجهات المعنية وضع حلول مناسبة تعالج الوضع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد زحام حول مجمع تعليمي بـ"نخب الطائف".. والأهالي: فرحنا وصُدمنا!
سبق

يعاني أهالي حي نخب بمحافظة الطائف بعد تدشين مجمع تعليمي يضم عدداً من المدارس، بزحام مروري حول المجمع أعاق دخولهم لمنازلهم، مطالبين بوجود تنظيم للشوارع ولوحات إرشادية في الحي تسهم في حل الكثافة المرورية حول المجمع.

وتلقت "سبق" شكاوى من أهالي الحي، وضح فيها المواطن رائد الحارثي أنه ومع انطلاقة الدراسة الحضورية لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات بادرت إدارة التعليم بمحافظة الطائف بتدشين مجمع نخب التعليمي للبنات الذي يضم 9 مدارس بالإضافة إلى طلاب الصفوف المبكرة في ابتدائية عبدالله بن أم مكتوم؛ حيث ظهرت مشكلة الزحام المروري حول المجمع.

وأردف: "فرحة أهالي الحي والأحياء المجاورة بالمجمع تلاشت بعد أول يوم دراسي؛ بسبب الزحام الكبير حول المجمع الذي أعاق حركة الدخول والخروج، إضافة لعدم وجود لوحات إرشادية ما تسبب في الوقوف العشوائي بالشوارع الملاصقة للمجمع، وهو ما أربك قائدي المركبات وضايق أصحاب المنازل.

وناشد "الحارثي" الجهات المعنية وضع حلول مناسبة تعالج الوضع.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
11:18 AM

شاهد زحام حول مجمع تعليمي بـ"نخب الطائف".. والأهالي: فرحنا وصُدمنا!

أعاق الدخول للمنازل وأربك المركبات والمحال.. والمطلب "تنظيم ولوحات"

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سعود الدعجاني - الطائف
5
2,562

يعاني أهالي حي نخب بمحافظة الطائف بعد تدشين مجمع تعليمي يضم عدداً من المدارس، بزحام مروري حول المجمع أعاق دخولهم لمنازلهم، مطالبين بوجود تنظيم للشوارع ولوحات إرشادية في الحي تسهم في حل الكثافة المرورية حول المجمع.

وتلقت "سبق" شكاوى من أهالي الحي، وضح فيها المواطن رائد الحارثي أنه ومع انطلاقة الدراسة الحضورية لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات بادرت إدارة التعليم بمحافظة الطائف بتدشين مجمع نخب التعليمي للبنات الذي يضم 9 مدارس بالإضافة إلى طلاب الصفوف المبكرة في ابتدائية عبدالله بن أم مكتوم؛ حيث ظهرت مشكلة الزحام المروري حول المجمع.

وأردف: "فرحة أهالي الحي والأحياء المجاورة بالمجمع تلاشت بعد أول يوم دراسي؛ بسبب الزحام الكبير حول المجمع الذي أعاق حركة الدخول والخروج، إضافة لعدم وجود لوحات إرشادية ما تسبب في الوقوف العشوائي بالشوارع الملاصقة للمجمع، وهو ما أربك قائدي المركبات وضايق أصحاب المنازل.

وناشد "الحارثي" الجهات المعنية وضع حلول مناسبة تعالج الوضع.

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