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مدير تعليم جازان يتفقد تجهيزات المدارس والمشاريع الجديدة بالعارضة

اطّلع على استعداداتها للعام الدراسي وفرص تحسين البيئة المدرسية

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، يوم أمس الثلاثاء، المدارس والمشاريع الجديدة التابعة لمكتب التعليم بالعارضة بالحد الجنوبي، حيث رافقه خلال الزيارة المساعدان للشؤون التعليمية والمدرسية والمشرف على الخدمات المساندة وعدد من مديري الإدارات ذات العلاقة.

وتفصيلاً، شملت الزيارة مدارس إسكان الملك عبد الله بالروان، حيث التقى "أبو هادي" بقادة المدارس والمعلمين، واستمع لشرح عن تجهيزات المدارس واستعداداتها لانطلاق العام الدراسي، وأبرز فرص تحسين بيئة المدارس.

واطلع "أبو هادي" على ما تم إنجازه من أعمال الصيانة وتجهيز الصفوف الدراسية ومرافق المدارس والاستعداد لتوزيع المقررات الدراسية على الطلاب، كما زار عدداً من قاعات التدريب للاطلاع على برامج التدريب المهنية المقدمة للمعلمين.

وأثنى مدير التعليم على جهود قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي، مؤكداً أن الإدارة تعمل على تسخير جميع إمكاناتها وطاقاتها لتهيئة البيئة المدرسية التي تساعد المعلم على تأدية رسالته على الوجه الأمثل.

وحث الجميع على بذل الجهد والارتقاء بالعملية التعليمية، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - بزيادة التحصيل الدراسي وتحسين نواتج التعليم، متمنياً للجميع التوفيق.

واختتم مدير التعليم زيارته للعارضة بالاطلاع على المشاريع التعليمية الجديدة ومراحل الإنجاز فيها والتي صممت وفق معايير عالية وتضم مرافق متعددة وستسهم في تحسين البيئة التعليمية.

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مدير تعليم جازان يتفقد تجهيزات المدارس والمشاريع الجديدة بالعارضة
سبق

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، يوم أمس الثلاثاء، المدارس والمشاريع الجديدة التابعة لمكتب التعليم بالعارضة بالحد الجنوبي، حيث رافقه خلال الزيارة المساعدان للشؤون التعليمية والمدرسية والمشرف على الخدمات المساندة وعدد من مديري الإدارات ذات العلاقة.

وتفصيلاً، شملت الزيارة مدارس إسكان الملك عبد الله بالروان، حيث التقى "أبو هادي" بقادة المدارس والمعلمين، واستمع لشرح عن تجهيزات المدارس واستعداداتها لانطلاق العام الدراسي، وأبرز فرص تحسين بيئة المدارس.

واطلع "أبو هادي" على ما تم إنجازه من أعمال الصيانة وتجهيز الصفوف الدراسية ومرافق المدارس والاستعداد لتوزيع المقررات الدراسية على الطلاب، كما زار عدداً من قاعات التدريب للاطلاع على برامج التدريب المهنية المقدمة للمعلمين.

وأثنى مدير التعليم على جهود قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي، مؤكداً أن الإدارة تعمل على تسخير جميع إمكاناتها وطاقاتها لتهيئة البيئة المدرسية التي تساعد المعلم على تأدية رسالته على الوجه الأمثل.

وحث الجميع على بذل الجهد والارتقاء بالعملية التعليمية، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - بزيادة التحصيل الدراسي وتحسين نواتج التعليم، متمنياً للجميع التوفيق.

واختتم مدير التعليم زيارته للعارضة بالاطلاع على المشاريع التعليمية الجديدة ومراحل الإنجاز فيها والتي صممت وفق معايير عالية وتضم مرافق متعددة وستسهم في تحسين البيئة التعليمية.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
08:26 PM

مدير تعليم جازان يتفقد تجهيزات المدارس والمشاريع الجديدة بالعارضة

اطّلع على استعداداتها للعام الدراسي وفرص تحسين البيئة المدرسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، يوم أمس الثلاثاء، المدارس والمشاريع الجديدة التابعة لمكتب التعليم بالعارضة بالحد الجنوبي، حيث رافقه خلال الزيارة المساعدان للشؤون التعليمية والمدرسية والمشرف على الخدمات المساندة وعدد من مديري الإدارات ذات العلاقة.

وتفصيلاً، شملت الزيارة مدارس إسكان الملك عبد الله بالروان، حيث التقى "أبو هادي" بقادة المدارس والمعلمين، واستمع لشرح عن تجهيزات المدارس واستعداداتها لانطلاق العام الدراسي، وأبرز فرص تحسين بيئة المدارس.

واطلع "أبو هادي" على ما تم إنجازه من أعمال الصيانة وتجهيز الصفوف الدراسية ومرافق المدارس والاستعداد لتوزيع المقررات الدراسية على الطلاب، كما زار عدداً من قاعات التدريب للاطلاع على برامج التدريب المهنية المقدمة للمعلمين.

وأثنى مدير التعليم على جهود قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي، مؤكداً أن الإدارة تعمل على تسخير جميع إمكاناتها وطاقاتها لتهيئة البيئة المدرسية التي تساعد المعلم على تأدية رسالته على الوجه الأمثل.

وحث الجميع على بذل الجهد والارتقاء بالعملية التعليمية، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - بزيادة التحصيل الدراسي وتحسين نواتج التعليم، متمنياً للجميع التوفيق.

واختتم مدير التعليم زيارته للعارضة بالاطلاع على المشاريع التعليمية الجديدة ومراحل الإنجاز فيها والتي صممت وفق معايير عالية وتضم مرافق متعددة وستسهم في تحسين البيئة التعليمية.

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