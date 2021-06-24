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النيران الصديقة تهدي أسود الأطلس فوزاً شاقاً على ناميبيا

في الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا

حقق المنتخب المغربي فوزاً صعباً بهدف نظيف أمام نظيره منتخب ناميبيا في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب السلام لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في مصر.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر المدافع إيتامونوا كيمويني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 89.

ويلعب لاحقاً في المجموعة ذاتها منتخب كوت ديفوار مع منتخب جنوب إفريقيا.

هذا الفوز حمل المنتخب المغربي لصدارة المجموعة الرابعة بـ3 نقاط مؤقتًا.

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النيران الصديقة تهدي أسود الأطلس فوزاً شاقاً على ناميبيا
سبق

حقق المنتخب المغربي فوزاً صعباً بهدف نظيف أمام نظيره منتخب ناميبيا في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب السلام لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في مصر.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر المدافع إيتامونوا كيمويني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 89.

ويلعب لاحقاً في المجموعة ذاتها منتخب كوت ديفوار مع منتخب جنوب إفريقيا.

هذا الفوز حمل المنتخب المغربي لصدارة المجموعة الرابعة بـ3 نقاط مؤقتًا.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
09:33 PM

النيران الصديقة تهدي أسود الأطلس فوزاً شاقاً على ناميبيا

في الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,090

حقق المنتخب المغربي فوزاً صعباً بهدف نظيف أمام نظيره منتخب ناميبيا في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب السلام لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في مصر.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر المدافع إيتامونوا كيمويني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 89.

ويلعب لاحقاً في المجموعة ذاتها منتخب كوت ديفوار مع منتخب جنوب إفريقيا.

هذا الفوز حمل المنتخب المغربي لصدارة المجموعة الرابعة بـ3 نقاط مؤقتًا.

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