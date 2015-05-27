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مصر تلتقي بالإمارات والمغرب تواجه البحرين غداً

في نصف نهائي كأس العرب

يلتقي منتخب مصر لكرة قدم الصالات مع نظيره المنتخب الإماراتي، بينما يجمع اللقاء الثاني منتخبي المغرب والبحرين، غداً، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وتنطلق على صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية مباراة مصر والإمارات في الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، تليها عند السادسة مساءً المواجهة الأخرى في نصف النهائي بين منتخبي المغرب والإمارات.
وتأهل المنتخب المصري متصدراً للمجموعة الأولى بـ 7 نقاط من فوزين وتعادل، ليلاقي منتخب الإمارات وصيف المجموعة الثانية الذي جمع 6 نقاط من انتصارين وخسارة واحدة.
في المقابل اعتلى منتخب المغرب صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، ليلاقي المنتخب البحريني وصيف المجموعة الأولى بـ 6 نقاط من فوزين وخسارة واحدة.
يذكر أن المباراة النهائية التي تجمع بين الفائزين من مباراتي الغد ستقام السبت المقبل في ختام كأس العرب لكرة قدم الصالات بنسختها الخامسة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مصر تلتقي بالإمارات والمغرب تواجه البحرين غداً
سبق

يلتقي منتخب مصر لكرة قدم الصالات مع نظيره المنتخب الإماراتي، بينما يجمع اللقاء الثاني منتخبي المغرب والبحرين، غداً، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وتنطلق على صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية مباراة مصر والإمارات في الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، تليها عند السادسة مساءً المواجهة الأخرى في نصف النهائي بين منتخبي المغرب والإمارات.
وتأهل المنتخب المصري متصدراً للمجموعة الأولى بـ 7 نقاط من فوزين وتعادل، ليلاقي منتخب الإمارات وصيف المجموعة الثانية الذي جمع 6 نقاط من انتصارين وخسارة واحدة.
في المقابل اعتلى منتخب المغرب صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، ليلاقي المنتخب البحريني وصيف المجموعة الأولى بـ 6 نقاط من فوزين وخسارة واحدة.
يذكر أن المباراة النهائية التي تجمع بين الفائزين من مباراتي الغد ستقام السبت المقبل في ختام كأس العرب لكرة قدم الصالات بنسختها الخامسة.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
07:42 PM

مصر تلتقي بالإمارات والمغرب تواجه البحرين غداً

في نصف نهائي كأس العرب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,373

يلتقي منتخب مصر لكرة قدم الصالات مع نظيره المنتخب الإماراتي، بينما يجمع اللقاء الثاني منتخبي المغرب والبحرين، غداً، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وتنطلق على صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية مباراة مصر والإمارات في الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، تليها عند السادسة مساءً المواجهة الأخرى في نصف النهائي بين منتخبي المغرب والإمارات.
وتأهل المنتخب المصري متصدراً للمجموعة الأولى بـ 7 نقاط من فوزين وتعادل، ليلاقي منتخب الإمارات وصيف المجموعة الثانية الذي جمع 6 نقاط من انتصارين وخسارة واحدة.
في المقابل اعتلى منتخب المغرب صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، ليلاقي المنتخب البحريني وصيف المجموعة الأولى بـ 6 نقاط من فوزين وخسارة واحدة.
يذكر أن المباراة النهائية التي تجمع بين الفائزين من مباراتي الغد ستقام السبت المقبل في ختام كأس العرب لكرة قدم الصالات بنسختها الخامسة.

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