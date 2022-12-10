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طالبات الخدمة الاجتماعية بجامعة الملك سعود يشاركن بفعاليات اليوم العالمي للإعاقة

نظّمها مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

شارك عدد من طالبات جامعة الملك سعود -كلية الآداب- تخصص خدمة اجتماعية- خريجات هذا العام، ضمن فعالية اليوم العالمي للإعاقة والتي نظّمها مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل في مقر المستشفى مساء يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٣/١٩ بحضور الأمير سلطان بن وليد بن ناصر بن فهد آل سعود.

وتضمنت مشاركة الطالبات التعريف بدور الأخصائي الاجتماعي مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت المشاركة برعاية شركة (لوكوماديس) التي تكفلت بتجهيز كامل الكورنر، وأشرفت على تنظيم المشاركة الأخصائية الاجتماعية شيخة آل مرسل.

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طالبات الخدمة الاجتماعية بجامعة الملك سعود يشاركن بفعاليات اليوم العالمي للإعاقة
سبق

شارك عدد من طالبات جامعة الملك سعود -كلية الآداب- تخصص خدمة اجتماعية- خريجات هذا العام، ضمن فعالية اليوم العالمي للإعاقة والتي نظّمها مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل في مقر المستشفى مساء يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٣/١٩ بحضور الأمير سلطان بن وليد بن ناصر بن فهد آل سعود.

وتضمنت مشاركة الطالبات التعريف بدور الأخصائي الاجتماعي مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت المشاركة برعاية شركة (لوكوماديس) التي تكفلت بتجهيز كامل الكورنر، وأشرفت على تنظيم المشاركة الأخصائية الاجتماعية شيخة آل مرسل.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
08:53 PM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
12:06 AM

طالبات الخدمة الاجتماعية بجامعة الملك سعود يشاركن بفعاليات اليوم العالمي للإعاقة

نظّمها مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك عدد من طالبات جامعة الملك سعود -كلية الآداب- تخصص خدمة اجتماعية- خريجات هذا العام، ضمن فعالية اليوم العالمي للإعاقة والتي نظّمها مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل في مقر المستشفى مساء يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٣/١٩ بحضور الأمير سلطان بن وليد بن ناصر بن فهد آل سعود.

وتضمنت مشاركة الطالبات التعريف بدور الأخصائي الاجتماعي مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت المشاركة برعاية شركة (لوكوماديس) التي تكفلت بتجهيز كامل الكورنر، وأشرفت على تنظيم المشاركة الأخصائية الاجتماعية شيخة آل مرسل.

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