رئاسة الحرمين.. إطلاق مبادرة "منبر المسجد الحرام" بخمس لغات

حرصاً على إيصال رسائل الحرمين الشريفين بشتى اللغات للعالم أجمع

أطلقت وكالة الترجمة والشؤون التقنية ممثلة بالإدارة العامة للغات والترجمة مبادرة "منبر المسجد الحرام باللغات عن بعد" لترجمة خطبة الجمعة ودروس المسجد الحرام بخمس لغات، وهي (الإنجليزية، الأردية، الفرنسية، الملايو، الفارسية)؛ حرصاً على إيصال رسائل الحرمين الشريفين بشتى اللغات للعالم أجمع.

وأوضح مدير عام إدارة العامة للغات والترجمة المهندس وسام مقادمي أنه يتم البث المباشر لخطب ودروس المسجد الحرام وفق أرقى المعايير للبث الإلكتروني المباشر وفقاً للتدابير الاحترازية المتبعة، ولكي يتسنى للمستفيدين الاستماع لخطب ودروس الحرمين الشريفين عن بُعد بكل يسر وسهولة