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"التعليم" تحدد مواصفات المدارس الثانوية التي تدرّس فيها اللغة الصينية

منها أن يكون مبنى المدرسة حكومياً مستقلاً "غير مشترك مع مرحلة أخرى"

تعتزم وزارة التعليم تطبيق تدريس اللغة الصينية في العام الدراسي المقبل بعدد من المدارس الثانوية للبنين والبنات في بعض الإدارات التعليمية بالمملكة، وفق مواصفات محددة للمدارس.

وحددت الوزارة مواصفات المدارس الثانوية التي سيطبق فيها تدريس اللغة الصينية، وهي أن يكون مبنى المدرسة حكومياً مستقلاً "غير مشترك مع مرحلة أخرى"، وألّا يقل عدد الطلاب أو الطالبات بالمدرسة عن 400 طالب أو طالبة، وأن تكون المدرسة من المدارس الخبيرة في نظام المقررات لأكثر من ثلاثة أعوام.

وحددت الوزارة أيضاً أن تكون المدرسة غير مطبقة لمبادرات أخرى "تأهيل وعمل، ريادة الأعمال، ماهر"، وأن يتوفر في المدرسة معمل لغات أو مركز لمصادر التعلم بسعة 35 طالباً أو طالبة.

وأكدت المصادر أنه من ضمن الإدارات التعليمية التي تطبق تدريس اللغة الصينية "تعليم الرياض"، حيث سوف يتم ترشيح مدرستين للبنين ومدرستين للبنات.

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"التعليم" تحدد مواصفات المدارس الثانوية التي تدرّس فيها اللغة الصينية
سبق

تعتزم وزارة التعليم تطبيق تدريس اللغة الصينية في العام الدراسي المقبل بعدد من المدارس الثانوية للبنين والبنات في بعض الإدارات التعليمية بالمملكة، وفق مواصفات محددة للمدارس.

وحددت الوزارة مواصفات المدارس الثانوية التي سيطبق فيها تدريس اللغة الصينية، وهي أن يكون مبنى المدرسة حكومياً مستقلاً "غير مشترك مع مرحلة أخرى"، وألّا يقل عدد الطلاب أو الطالبات بالمدرسة عن 400 طالب أو طالبة، وأن تكون المدرسة من المدارس الخبيرة في نظام المقررات لأكثر من ثلاثة أعوام.

وحددت الوزارة أيضاً أن تكون المدرسة غير مطبقة لمبادرات أخرى "تأهيل وعمل، ريادة الأعمال، ماهر"، وأن يتوفر في المدرسة معمل لغات أو مركز لمصادر التعلم بسعة 35 طالباً أو طالبة.

وأكدت المصادر أنه من ضمن الإدارات التعليمية التي تطبق تدريس اللغة الصينية "تعليم الرياض"، حيث سوف يتم ترشيح مدرستين للبنين ومدرستين للبنات.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
02:55 PM

"التعليم" تحدد مواصفات المدارس الثانوية التي تدرّس فيها اللغة الصينية

منها أن يكون مبنى المدرسة حكومياً مستقلاً "غير مشترك مع مرحلة أخرى"

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سعود الدعجاني - جدة
7
14,243

تعتزم وزارة التعليم تطبيق تدريس اللغة الصينية في العام الدراسي المقبل بعدد من المدارس الثانوية للبنين والبنات في بعض الإدارات التعليمية بالمملكة، وفق مواصفات محددة للمدارس.

وحددت الوزارة مواصفات المدارس الثانوية التي سيطبق فيها تدريس اللغة الصينية، وهي أن يكون مبنى المدرسة حكومياً مستقلاً "غير مشترك مع مرحلة أخرى"، وألّا يقل عدد الطلاب أو الطالبات بالمدرسة عن 400 طالب أو طالبة، وأن تكون المدرسة من المدارس الخبيرة في نظام المقررات لأكثر من ثلاثة أعوام.

وحددت الوزارة أيضاً أن تكون المدرسة غير مطبقة لمبادرات أخرى "تأهيل وعمل، ريادة الأعمال، ماهر"، وأن يتوفر في المدرسة معمل لغات أو مركز لمصادر التعلم بسعة 35 طالباً أو طالبة.

وأكدت المصادر أنه من ضمن الإدارات التعليمية التي تطبق تدريس اللغة الصينية "تعليم الرياض"، حيث سوف يتم ترشيح مدرستين للبنين ومدرستين للبنات.

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