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"عم مفقود الدلم" يناشد تكثيف البحث عنه مع توفير آليات الإنقاذ

‫ قال: عثرنا على بعض أغراضه الشخصية ولم نجده بعد

أكد عم مفقود الدلم "إبراهيم عبدالمجيد آل ملحان الحبابي" أنه تم العثور على آثار ابن أخيه وبعض أغراضه الشخصية ولم يتم العثور عليه ، ولكن لم يتم العثور عليه بعد، وذلك بمساعدة الجهات ذات الاختصاص وعدد من أقاربه والمتطوعين.

وأوضح المواطن حمد جدوع آل ملحان الحبابي عم المفقود "إبراهيم" أن آخر من تواصل معه كان من يوم الخميس الساعة ٧ ص، ودخل طرف مزرعة الأمير سلطان بالدلم.

وطالب "الحبابي" بتكثيف البحث عن المفقود، وضرورة وجود آليات الإنقاذ من طائرات وغيرها للبحث عنه بشكل عاجل مناشدًا مَن يشاهده أن يتواصل مع أقرب مركز للشرطة، أو الاتصال على 0546444675

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"عم مفقود الدلم" يناشد تكثيف البحث عنه مع توفير آليات الإنقاذ
سبق

أكد عم مفقود الدلم "إبراهيم عبدالمجيد آل ملحان الحبابي" أنه تم العثور على آثار ابن أخيه وبعض أغراضه الشخصية ولم يتم العثور عليه ، ولكن لم يتم العثور عليه بعد، وذلك بمساعدة الجهات ذات الاختصاص وعدد من أقاربه والمتطوعين.

وأوضح المواطن حمد جدوع آل ملحان الحبابي عم المفقود "إبراهيم" أن آخر من تواصل معه كان من يوم الخميس الساعة ٧ ص، ودخل طرف مزرعة الأمير سلطان بالدلم.

وطالب "الحبابي" بتكثيف البحث عن المفقود، وضرورة وجود آليات الإنقاذ من طائرات وغيرها للبحث عنه بشكل عاجل مناشدًا مَن يشاهده أن يتواصل مع أقرب مركز للشرطة، أو الاتصال على 0546444675

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
01:14 AM

"عم مفقود الدلم" يناشد تكثيف البحث عنه مع توفير آليات الإنقاذ

‫ قال: عثرنا على بعض أغراضه الشخصية ولم نجده بعد

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
20
37,689

أكد عم مفقود الدلم "إبراهيم عبدالمجيد آل ملحان الحبابي" أنه تم العثور على آثار ابن أخيه وبعض أغراضه الشخصية ولم يتم العثور عليه ، ولكن لم يتم العثور عليه بعد، وذلك بمساعدة الجهات ذات الاختصاص وعدد من أقاربه والمتطوعين.

وأوضح المواطن حمد جدوع آل ملحان الحبابي عم المفقود "إبراهيم" أن آخر من تواصل معه كان من يوم الخميس الساعة ٧ ص، ودخل طرف مزرعة الأمير سلطان بالدلم.

وطالب "الحبابي" بتكثيف البحث عن المفقود، وضرورة وجود آليات الإنقاذ من طائرات وغيرها للبحث عنه بشكل عاجل مناشدًا مَن يشاهده أن يتواصل مع أقرب مركز للشرطة، أو الاتصال على 0546444675

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