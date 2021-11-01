النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. ساعتان على كف الخطر تُنهي معاناة ثلاثيني مع "4 جلطات عميقة"

طاقم مميز بالمدينة الطبية نجح في التعامل مع انسداد أوردة الحوض والفخذ

نجح فريق طبي متخصص في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو التجمع الصحي، في التدخل وإنهاء معاناة شاب بالعقد الثالث من العمر تَعَرّض لعدة جلطات وريدية عميقة خلال السنوات السابقة نتج عنها انسداد كامل في أوردة الحوض والفخذ؛ مما أدى إلى عدم قدرة الشاب على ممارسة عمله ونشاطاته اليومية بشكل طبيعي.

وأوضح رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية الدكتور محمد القرني، أن المريض خلال عدة سنوات قام باستشارة مجموعة من المراكز الطبية داخل وخارج المملكة ونظرًا لتدني نسبة النجاح والخطورة العالية له تردد كثيرًا في الخضوع للإجراء الطبي.

وأضاف أنه تم استقبال طلب إحالة للمدينة الطبية، وتم على الفور قبول المريض عن طريق نظام "إحالتي"، وبعد معاينته بالعيادة واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة المقطعية؛ تم إجراء قسطرة تشخيصية أولية لتشخيص المشكلة بشكل أدق، ووُضعت خطة العمل المناسبة، وقد أظهرت نتائجها وجود انسداد كامل في أوردة الحوض والفخذ الأيسر.

وأردف "القرني": نسبة نجاح التدخل الطبي ضعيفة في مثل هذه الحالات وقد ينتج عنه نزيف داخلي يهدد الحياة؛ لكن تم اتخاذ القرار بإمكانية التدخل وإنهاء معاناة الشاب؛ وذلك بعد التوكل على الله أولًا، ثم أخذ كل الاحتياطات اللازمة والضرورية للتعامل مع أي مضاعفات محتمله خلال الإجراء؛ وذلك بدعم مباشر من إدارة المدينة الطبية وما تملكه من كل التجهيزات اللازمة والإمكانيات الكبيرة.

هذا، وقد تمكن الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد القرني، وبمشاركة كل من الدكتور أيمن أحمد والدكتور شريف مخلص، من جراحة الأوعية الدموية، والدكتور سامر خوجة من التخدير، وطاقم مميز تمريضي وفني، من إجراء الجراحة بنجاح؛ وذلك تحت التخدير الموضعي؛ حيث تم عمل فتح وتوسيع لأوردة الفخذ والحوض بواسطة القسطرة التداخلية ووضع الدعامات عن طريق فتحة خلف الركبة لا تتجاوز ٣ ملم، واستغرق الإجراء قرابة الساعتين وقد غادر المريض المستشفى بعد ٢٤ ساعة وهو بصحة وعافية ولله الحمد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. ساعتان على كف الخطر تُنهي معاناة ثلاثيني مع "4 جلطات عميقة"
سبق

نجح فريق طبي متخصص في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو التجمع الصحي، في التدخل وإنهاء معاناة شاب بالعقد الثالث من العمر تَعَرّض لعدة جلطات وريدية عميقة خلال السنوات السابقة نتج عنها انسداد كامل في أوردة الحوض والفخذ؛ مما أدى إلى عدم قدرة الشاب على ممارسة عمله ونشاطاته اليومية بشكل طبيعي.

وأوضح رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية الدكتور محمد القرني، أن المريض خلال عدة سنوات قام باستشارة مجموعة من المراكز الطبية داخل وخارج المملكة ونظرًا لتدني نسبة النجاح والخطورة العالية له تردد كثيرًا في الخضوع للإجراء الطبي.

وأضاف أنه تم استقبال طلب إحالة للمدينة الطبية، وتم على الفور قبول المريض عن طريق نظام "إحالتي"، وبعد معاينته بالعيادة واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة المقطعية؛ تم إجراء قسطرة تشخيصية أولية لتشخيص المشكلة بشكل أدق، ووُضعت خطة العمل المناسبة، وقد أظهرت نتائجها وجود انسداد كامل في أوردة الحوض والفخذ الأيسر.

وأردف "القرني": نسبة نجاح التدخل الطبي ضعيفة في مثل هذه الحالات وقد ينتج عنه نزيف داخلي يهدد الحياة؛ لكن تم اتخاذ القرار بإمكانية التدخل وإنهاء معاناة الشاب؛ وذلك بعد التوكل على الله أولًا، ثم أخذ كل الاحتياطات اللازمة والضرورية للتعامل مع أي مضاعفات محتمله خلال الإجراء؛ وذلك بدعم مباشر من إدارة المدينة الطبية وما تملكه من كل التجهيزات اللازمة والإمكانيات الكبيرة.

هذا، وقد تمكن الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد القرني، وبمشاركة كل من الدكتور أيمن أحمد والدكتور شريف مخلص، من جراحة الأوعية الدموية، والدكتور سامر خوجة من التخدير، وطاقم مميز تمريضي وفني، من إجراء الجراحة بنجاح؛ وذلك تحت التخدير الموضعي؛ حيث تم عمل فتح وتوسيع لأوردة الفخذ والحوض بواسطة القسطرة التداخلية ووضع الدعامات عن طريق فتحة خلف الركبة لا تتجاوز ٣ ملم، واستغرق الإجراء قرابة الساعتين وقد غادر المريض المستشفى بعد ٢٤ ساعة وهو بصحة وعافية ولله الحمد.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
11:08 AM

مكة.. ساعتان على كف الخطر تُنهي معاناة ثلاثيني مع "4 جلطات عميقة"

طاقم مميز بالمدينة الطبية نجح في التعامل مع انسداد أوردة الحوض والفخذ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
2
3,702

نجح فريق طبي متخصص في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو التجمع الصحي، في التدخل وإنهاء معاناة شاب بالعقد الثالث من العمر تَعَرّض لعدة جلطات وريدية عميقة خلال السنوات السابقة نتج عنها انسداد كامل في أوردة الحوض والفخذ؛ مما أدى إلى عدم قدرة الشاب على ممارسة عمله ونشاطاته اليومية بشكل طبيعي.

وأوضح رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية الدكتور محمد القرني، أن المريض خلال عدة سنوات قام باستشارة مجموعة من المراكز الطبية داخل وخارج المملكة ونظرًا لتدني نسبة النجاح والخطورة العالية له تردد كثيرًا في الخضوع للإجراء الطبي.

وأضاف أنه تم استقبال طلب إحالة للمدينة الطبية، وتم على الفور قبول المريض عن طريق نظام "إحالتي"، وبعد معاينته بالعيادة واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة المقطعية؛ تم إجراء قسطرة تشخيصية أولية لتشخيص المشكلة بشكل أدق، ووُضعت خطة العمل المناسبة، وقد أظهرت نتائجها وجود انسداد كامل في أوردة الحوض والفخذ الأيسر.

وأردف "القرني": نسبة نجاح التدخل الطبي ضعيفة في مثل هذه الحالات وقد ينتج عنه نزيف داخلي يهدد الحياة؛ لكن تم اتخاذ القرار بإمكانية التدخل وإنهاء معاناة الشاب؛ وذلك بعد التوكل على الله أولًا، ثم أخذ كل الاحتياطات اللازمة والضرورية للتعامل مع أي مضاعفات محتمله خلال الإجراء؛ وذلك بدعم مباشر من إدارة المدينة الطبية وما تملكه من كل التجهيزات اللازمة والإمكانيات الكبيرة.

هذا، وقد تمكن الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد القرني، وبمشاركة كل من الدكتور أيمن أحمد والدكتور شريف مخلص، من جراحة الأوعية الدموية، والدكتور سامر خوجة من التخدير، وطاقم مميز تمريضي وفني، من إجراء الجراحة بنجاح؛ وذلك تحت التخدير الموضعي؛ حيث تم عمل فتح وتوسيع لأوردة الفخذ والحوض بواسطة القسطرة التداخلية ووضع الدعامات عن طريق فتحة خلف الركبة لا تتجاوز ٣ ملم، واستغرق الإجراء قرابة الساعتين وقد غادر المريض المستشفى بعد ٢٤ ساعة وهو بصحة وعافية ولله الحمد.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,961
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,911
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,057
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,140

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة