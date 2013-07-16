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جوازات مطار المدينة ترفع طاقتها التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن

775 ضابطاً وصف ضابط وموظفاً وموظفة يعملون على مدار الساعة

رفعت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة طاقتها التشغيلية البشرية والفنية إلى الدرجة القصوى؛ لإنهاء إجراءات قدوم حجاج بيت الله الحرام بيسر وسهولة.

وقال قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة العميد فواز بن قالط الفقير لوكالة الأنباء السعودية: إن 775 ضابطاً وصف ضابط وموظفاً وموظفة يعملون في المطار على مدار الساعة؛ لاستقبال ضيوف الرحمن وتوجيههم وتسجيل بياناتهم وإنهاء إجراءات دخولهم، مشيراً إلى أن جميع العاملين جرى تأهيلهم وتدريبهم على مهارات الاتصال مع الحجاج بكل لغاتهم وثقافاتهم.

وأضاف أن الجوازات وفّرت تقنيات متطورة من أجهزة ومعدات لكشف الجوازات المزورة وآلية التعامل معها، موضحاً أن العنصر البشري في المطار يتعامل بحسّ أمني عالٍ في تدقيق الوثائق والتأكد من سلامة الإجراءات من خلال تخصيص منصات مجهزة بكل الأجهزة التقنية والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لإنهاء إجراءات الحجاج من ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأكد أن الخطة التشغيلية لجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة تمضي وفق ما هو مخطط لها مراعية كل الاحتمالات في أوقات الذروة من العمل.

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جوازات مطار المدينة ترفع طاقتها التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن
سبق

رفعت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة طاقتها التشغيلية البشرية والفنية إلى الدرجة القصوى؛ لإنهاء إجراءات قدوم حجاج بيت الله الحرام بيسر وسهولة.

وقال قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة العميد فواز بن قالط الفقير لوكالة الأنباء السعودية: إن 775 ضابطاً وصف ضابط وموظفاً وموظفة يعملون في المطار على مدار الساعة؛ لاستقبال ضيوف الرحمن وتوجيههم وتسجيل بياناتهم وإنهاء إجراءات دخولهم، مشيراً إلى أن جميع العاملين جرى تأهيلهم وتدريبهم على مهارات الاتصال مع الحجاج بكل لغاتهم وثقافاتهم.

وأضاف أن الجوازات وفّرت تقنيات متطورة من أجهزة ومعدات لكشف الجوازات المزورة وآلية التعامل معها، موضحاً أن العنصر البشري في المطار يتعامل بحسّ أمني عالٍ في تدقيق الوثائق والتأكد من سلامة الإجراءات من خلال تخصيص منصات مجهزة بكل الأجهزة التقنية والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لإنهاء إجراءات الحجاج من ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأكد أن الخطة التشغيلية لجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة تمضي وفق ما هو مخطط لها مراعية كل الاحتمالات في أوقات الذروة من العمل.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
07:48 PM

جوازات مطار المدينة ترفع طاقتها التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن

775 ضابطاً وصف ضابط وموظفاً وموظفة يعملون على مدار الساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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رفعت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة طاقتها التشغيلية البشرية والفنية إلى الدرجة القصوى؛ لإنهاء إجراءات قدوم حجاج بيت الله الحرام بيسر وسهولة.

وقال قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة العميد فواز بن قالط الفقير لوكالة الأنباء السعودية: إن 775 ضابطاً وصف ضابط وموظفاً وموظفة يعملون في المطار على مدار الساعة؛ لاستقبال ضيوف الرحمن وتوجيههم وتسجيل بياناتهم وإنهاء إجراءات دخولهم، مشيراً إلى أن جميع العاملين جرى تأهيلهم وتدريبهم على مهارات الاتصال مع الحجاج بكل لغاتهم وثقافاتهم.

وأضاف أن الجوازات وفّرت تقنيات متطورة من أجهزة ومعدات لكشف الجوازات المزورة وآلية التعامل معها، موضحاً أن العنصر البشري في المطار يتعامل بحسّ أمني عالٍ في تدقيق الوثائق والتأكد من سلامة الإجراءات من خلال تخصيص منصات مجهزة بكل الأجهزة التقنية والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لإنهاء إجراءات الحجاج من ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأكد أن الخطة التشغيلية لجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة تمضي وفق ما هو مخطط لها مراعية كل الاحتمالات في أوقات الذروة من العمل.

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