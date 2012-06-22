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أمير الباحة: تطبيق العقوبات على جميع المخالفين لصيد الكائنات الفطرية البرية

أكد استمرار التعاون مع جميع الجهات المعنية لإعادة توطين وحماية الحياة الفطرية

أكد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أن التعاون قائم ومستمر مع جميع الجهات الشريكة، في إعادة توطين وحماية الحياة الفطرية والحيوانات المهددة بالانقراض، مع السعي لأن تكون منطقة الباحة محطّ أنظار جميع الجهات لتنفيذ مبادراتها البيئية والزراعية والسياحية؛ لما تتمتع به من مقومات وهبها الله عز وجل لها.

وقال أمير المنطقة: نسعد خلال الفترة القادمة بمشاركة جميع شرائح المجتمع في إطلاق دفعة جديدة من الحيوانات المهددة بالانقراض؛ لإيماننا بمستقبل المنطقة البيئي الذي يتناسب مع بقائها، مع حرصنا على توفير جميع المتطلبات المناسبة لتعايشها؛ وذلك كخطوة جديدة تهدف إلى خلق توازن بيئي يتوافق مع طبيعة منطقة الباحة ورقي أهالي المنطقة وزوارها في الحفاظ على الثروة الحيوانية والتزامهم التام بالأنظمة والتعليمات التي تكفل لها بيئة آمنة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الشاملة والطموحة لكل أوجه الحياة، مع تطبيق التعليمات الصارمة والعقوبات الواردة باللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية على جميع المخالفين.

أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة: تطبيق العقوبات على جميع المخالفين لصيد الكائنات الفطرية البرية
سبق

أكد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أن التعاون قائم ومستمر مع جميع الجهات الشريكة، في إعادة توطين وحماية الحياة الفطرية والحيوانات المهددة بالانقراض، مع السعي لأن تكون منطقة الباحة محطّ أنظار جميع الجهات لتنفيذ مبادراتها البيئية والزراعية والسياحية؛ لما تتمتع به من مقومات وهبها الله عز وجل لها.

وقال أمير المنطقة: نسعد خلال الفترة القادمة بمشاركة جميع شرائح المجتمع في إطلاق دفعة جديدة من الحيوانات المهددة بالانقراض؛ لإيماننا بمستقبل المنطقة البيئي الذي يتناسب مع بقائها، مع حرصنا على توفير جميع المتطلبات المناسبة لتعايشها؛ وذلك كخطوة جديدة تهدف إلى خلق توازن بيئي يتوافق مع طبيعة منطقة الباحة ورقي أهالي المنطقة وزوارها في الحفاظ على الثروة الحيوانية والتزامهم التام بالأنظمة والتعليمات التي تكفل لها بيئة آمنة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الشاملة والطموحة لكل أوجه الحياة، مع تطبيق التعليمات الصارمة والعقوبات الواردة باللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية على جميع المخالفين.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
01:38 PM

أمير الباحة: تطبيق العقوبات على جميع المخالفين لصيد الكائنات الفطرية البرية

أكد استمرار التعاون مع جميع الجهات المعنية لإعادة توطين وحماية الحياة الفطرية

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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أكد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أن التعاون قائم ومستمر مع جميع الجهات الشريكة، في إعادة توطين وحماية الحياة الفطرية والحيوانات المهددة بالانقراض، مع السعي لأن تكون منطقة الباحة محطّ أنظار جميع الجهات لتنفيذ مبادراتها البيئية والزراعية والسياحية؛ لما تتمتع به من مقومات وهبها الله عز وجل لها.

وقال أمير المنطقة: نسعد خلال الفترة القادمة بمشاركة جميع شرائح المجتمع في إطلاق دفعة جديدة من الحيوانات المهددة بالانقراض؛ لإيماننا بمستقبل المنطقة البيئي الذي يتناسب مع بقائها، مع حرصنا على توفير جميع المتطلبات المناسبة لتعايشها؛ وذلك كخطوة جديدة تهدف إلى خلق توازن بيئي يتوافق مع طبيعة منطقة الباحة ورقي أهالي المنطقة وزوارها في الحفاظ على الثروة الحيوانية والتزامهم التام بالأنظمة والتعليمات التي تكفل لها بيئة آمنة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الشاملة والطموحة لكل أوجه الحياة، مع تطبيق التعليمات الصارمة والعقوبات الواردة باللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية على جميع المخالفين.

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