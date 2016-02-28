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"السلمي": تحية إجلال وإكبار لأبطال الدفاع الجوي السعودي لجهودهم في صد العدوان الحوثي الغادر

عبر تغريدة بـ"تويتر" وصف فيها العدوان الحوثي بأنه "جريمة حرب"

وجّه نائب رئيس مجلس الشورى رئيس البرلمان العربي سابقًا، الدكتور مشعل فهم السلمي، تحية إجلال وإكبار لأبطالنا بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لتصديهم للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة إيرانية الصنع، التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين، مشيدًا ببطولاتهم في التصدي للاعتداءات المتواصلة على أراضي السعودية بكل بسالة وتفانٍ.

ووصف "السلمي" عبر تغريدة في حسابه الرسمي بمنصة تويتر الاستهداف الحوثي للمملكة بأنه جريمة حرب؛ تستوجب من المجتمع الدولي إدانتها ومحاسبة مرتكبيها. مختتمًا تغريدته بالدعاء قائلاً: "حفظ الله قيادة وشعب السعودية".

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"السلمي": تحية إجلال وإكبار لأبطال الدفاع الجوي السعودي لجهودهم في صد العدوان الحوثي الغادر
سبق

وجّه نائب رئيس مجلس الشورى رئيس البرلمان العربي سابقًا، الدكتور مشعل فهم السلمي، تحية إجلال وإكبار لأبطالنا بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لتصديهم للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة إيرانية الصنع، التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين، مشيدًا ببطولاتهم في التصدي للاعتداءات المتواصلة على أراضي السعودية بكل بسالة وتفانٍ.

ووصف "السلمي" عبر تغريدة في حسابه الرسمي بمنصة تويتر الاستهداف الحوثي للمملكة بأنه جريمة حرب؛ تستوجب من المجتمع الدولي إدانتها ومحاسبة مرتكبيها. مختتمًا تغريدته بالدعاء قائلاً: "حفظ الله قيادة وشعب السعودية".

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
11:03 PM

"السلمي": تحية إجلال وإكبار لأبطال الدفاع الجوي السعودي لجهودهم في صد العدوان الحوثي الغادر

عبر تغريدة بـ"تويتر" وصف فيها العدوان الحوثي بأنه "جريمة حرب"

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عبدالله العنزي - الرياض
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وجّه نائب رئيس مجلس الشورى رئيس البرلمان العربي سابقًا، الدكتور مشعل فهم السلمي، تحية إجلال وإكبار لأبطالنا بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لتصديهم للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة إيرانية الصنع، التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين، مشيدًا ببطولاتهم في التصدي للاعتداءات المتواصلة على أراضي السعودية بكل بسالة وتفانٍ.

ووصف "السلمي" عبر تغريدة في حسابه الرسمي بمنصة تويتر الاستهداف الحوثي للمملكة بأنه جريمة حرب؛ تستوجب من المجتمع الدولي إدانتها ومحاسبة مرتكبيها. مختتمًا تغريدته بالدعاء قائلاً: "حفظ الله قيادة وشعب السعودية".

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