النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. مؤسسة محمد بن فهد وأمانة الشرقية يطلقان فعالية "الشرقية أجمل"

بمشاركة ١٢٦ متطوعًا ومتطوعة

أطلقت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية وأمانة المنطقة الشرقية، ممثلة في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، أمس الثلاثاء؛ فعالية "الشرقية أجمل" ضمن مبادرة الأمانة "شرقية خضراء" التي تهدف إلى زراعة 150 شجرة من نوع النيم والبنسيانا، في شاطئ نصف القمر، للمحافظة على المظهر العام للمنطقة والارتقاء المستمر بالمرافق العامة وتعزيز وتحسين جودة الحياة والارتقاء بها، وقد شارك بزراعة الأشجار ١٢٦ متطوعًا ومتطوعة من جامعة الأمير محمد بن فهد، على مدى يومين.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية حرصها على رفع المشاركة المجتمعية مع كافة الجهات، لإطلاق المبادرات التي تخدم المنطقة، لاسيما في مجال الزراعة والتجميل ومواجهة التصحر، والتي تضاف إلى مبادرة الأمانة "شرقية خضراء"، وسعيها الدائم إلى زيادة مساحة الرقعة الخضراء بالمنطقة بالشراكة مع كافة أفراد المجتمع.

من جهتها أشارت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية إلى سعيها في الإسهام في جودة الحياة، وإطلاقها مبادرات مجتمعية مع أمانة المنطقة الشرقية والإدارات التابعة لها لدعم مبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة الشرقية ومواجهة التصحر، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور.. مؤسسة محمد بن فهد وأمانة الشرقية يطلقان فعالية "الشرقية أجمل"
سبق

أطلقت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية وأمانة المنطقة الشرقية، ممثلة في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، أمس الثلاثاء؛ فعالية "الشرقية أجمل" ضمن مبادرة الأمانة "شرقية خضراء" التي تهدف إلى زراعة 150 شجرة من نوع النيم والبنسيانا، في شاطئ نصف القمر، للمحافظة على المظهر العام للمنطقة والارتقاء المستمر بالمرافق العامة وتعزيز وتحسين جودة الحياة والارتقاء بها، وقد شارك بزراعة الأشجار ١٢٦ متطوعًا ومتطوعة من جامعة الأمير محمد بن فهد، على مدى يومين.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية حرصها على رفع المشاركة المجتمعية مع كافة الجهات، لإطلاق المبادرات التي تخدم المنطقة، لاسيما في مجال الزراعة والتجميل ومواجهة التصحر، والتي تضاف إلى مبادرة الأمانة "شرقية خضراء"، وسعيها الدائم إلى زيادة مساحة الرقعة الخضراء بالمنطقة بالشراكة مع كافة أفراد المجتمع.

من جهتها أشارت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية إلى سعيها في الإسهام في جودة الحياة، وإطلاقها مبادرات مجتمعية مع أمانة المنطقة الشرقية والإدارات التابعة لها لدعم مبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة الشرقية ومواجهة التصحر، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
05:01 PM

بالصور.. مؤسسة محمد بن فهد وأمانة الشرقية يطلقان فعالية "الشرقية أجمل"

بمشاركة ١٢٦ متطوعًا ومتطوعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
729

أطلقت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية وأمانة المنطقة الشرقية، ممثلة في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، أمس الثلاثاء؛ فعالية "الشرقية أجمل" ضمن مبادرة الأمانة "شرقية خضراء" التي تهدف إلى زراعة 150 شجرة من نوع النيم والبنسيانا، في شاطئ نصف القمر، للمحافظة على المظهر العام للمنطقة والارتقاء المستمر بالمرافق العامة وتعزيز وتحسين جودة الحياة والارتقاء بها، وقد شارك بزراعة الأشجار ١٢٦ متطوعًا ومتطوعة من جامعة الأمير محمد بن فهد، على مدى يومين.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية حرصها على رفع المشاركة المجتمعية مع كافة الجهات، لإطلاق المبادرات التي تخدم المنطقة، لاسيما في مجال الزراعة والتجميل ومواجهة التصحر، والتي تضاف إلى مبادرة الأمانة "شرقية خضراء"، وسعيها الدائم إلى زيادة مساحة الرقعة الخضراء بالمنطقة بالشراكة مع كافة أفراد المجتمع.

من جهتها أشارت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية إلى سعيها في الإسهام في جودة الحياة، وإطلاقها مبادرات مجتمعية مع أمانة المنطقة الشرقية والإدارات التابعة لها لدعم مبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة الشرقية ومواجهة التصحر، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,579
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,195
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,185
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,229

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة