النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دارة الملك عبدالعزيز تعقد لقاءً تنسيقيًّا مع الأندية الأدبية

للاستفادة مما في مادة التاريخ من وقائع وأحداث وشخصيات

عقد الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري أمس، لقاءً تنسيقيًّا برؤساء الأندية الأدبية؛ لمناقشة دعم برنامج "تاريخنا قصة"، الذي يهدف إلى تعزيز حضور التاريخ روائيًّا، وتحفيز الكتاب للكتابة التاريخية، والاستفادة مما في مادة التاريخ من وقائع وأحداث وشخصيات ومرويات متنوعة، واستثمار ذلك كله في أعمال أدبية تجمع بين التاريخ والإبداع.

ويشكل اللقاء نواة التعاون المشترك في البرنامج، تماشيًا مع مذكرة التعاون بين الدارة ونادي الرياض الأدبي؛ لتحقيق التعاون المشترك المؤسس على مجموعة من المسارات الرئيسية، التي يتفرع عنها عدد من المبادرات والإجراءات المحفزة على العمل الإبداعي التاريخي، ودعم المبدعين في هذا المجال، ورفع مستوى كفاءاتهم، ونشر الوعي بأهمية السياق التاريخي في الكتابة الإبداعية، وتنويع البرامج لتشمل كتابة السرد، وكتابة الحوار، وكتابة السيناريو، وغير ذلك من الجوانب التحفيزية.

ويندرج اللقاء ضمن إطار عام، يهدف إلى ربط تاريخ المملكة وما فيه من تحولات اجتماعية وثقافية وتنموية، وتراث شعبي ممتد وغني بالفن والإبداع، علاوة على ما يقتضيه ذلك من دعم للمبدعين والكفاءات الأدبية، وصقل المواهب، عبر تنفيذ البرامج المشتركة بين الدارة بوصفها المعنية بتاريخ وتراث المملكة وبين المؤسسات الأدبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
دارة الملك عبدالعزيز تعقد لقاءً تنسيقيًّا مع الأندية الأدبية
سبق

عقد الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري أمس، لقاءً تنسيقيًّا برؤساء الأندية الأدبية؛ لمناقشة دعم برنامج "تاريخنا قصة"، الذي يهدف إلى تعزيز حضور التاريخ روائيًّا، وتحفيز الكتاب للكتابة التاريخية، والاستفادة مما في مادة التاريخ من وقائع وأحداث وشخصيات ومرويات متنوعة، واستثمار ذلك كله في أعمال أدبية تجمع بين التاريخ والإبداع.

ويشكل اللقاء نواة التعاون المشترك في البرنامج، تماشيًا مع مذكرة التعاون بين الدارة ونادي الرياض الأدبي؛ لتحقيق التعاون المشترك المؤسس على مجموعة من المسارات الرئيسية، التي يتفرع عنها عدد من المبادرات والإجراءات المحفزة على العمل الإبداعي التاريخي، ودعم المبدعين في هذا المجال، ورفع مستوى كفاءاتهم، ونشر الوعي بأهمية السياق التاريخي في الكتابة الإبداعية، وتنويع البرامج لتشمل كتابة السرد، وكتابة الحوار، وكتابة السيناريو، وغير ذلك من الجوانب التحفيزية.

ويندرج اللقاء ضمن إطار عام، يهدف إلى ربط تاريخ المملكة وما فيه من تحولات اجتماعية وثقافية وتنموية، وتراث شعبي ممتد وغني بالفن والإبداع، علاوة على ما يقتضيه ذلك من دعم للمبدعين والكفاءات الأدبية، وصقل المواهب، عبر تنفيذ البرامج المشتركة بين الدارة بوصفها المعنية بتاريخ وتراث المملكة وبين المؤسسات الأدبية.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
03:07 PM

دارة الملك عبدالعزيز تعقد لقاءً تنسيقيًّا مع الأندية الأدبية

للاستفادة مما في مادة التاريخ من وقائع وأحداث وشخصيات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
115

عقد الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري أمس، لقاءً تنسيقيًّا برؤساء الأندية الأدبية؛ لمناقشة دعم برنامج "تاريخنا قصة"، الذي يهدف إلى تعزيز حضور التاريخ روائيًّا، وتحفيز الكتاب للكتابة التاريخية، والاستفادة مما في مادة التاريخ من وقائع وأحداث وشخصيات ومرويات متنوعة، واستثمار ذلك كله في أعمال أدبية تجمع بين التاريخ والإبداع.

ويشكل اللقاء نواة التعاون المشترك في البرنامج، تماشيًا مع مذكرة التعاون بين الدارة ونادي الرياض الأدبي؛ لتحقيق التعاون المشترك المؤسس على مجموعة من المسارات الرئيسية، التي يتفرع عنها عدد من المبادرات والإجراءات المحفزة على العمل الإبداعي التاريخي، ودعم المبدعين في هذا المجال، ورفع مستوى كفاءاتهم، ونشر الوعي بأهمية السياق التاريخي في الكتابة الإبداعية، وتنويع البرامج لتشمل كتابة السرد، وكتابة الحوار، وكتابة السيناريو، وغير ذلك من الجوانب التحفيزية.

ويندرج اللقاء ضمن إطار عام، يهدف إلى ربط تاريخ المملكة وما فيه من تحولات اجتماعية وثقافية وتنموية، وتراث شعبي ممتد وغني بالفن والإبداع، علاوة على ما يقتضيه ذلك من دعم للمبدعين والكفاءات الأدبية، وصقل المواهب، عبر تنفيذ البرامج المشتركة بين الدارة بوصفها المعنية بتاريخ وتراث المملكة وبين المؤسسات الأدبية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,155
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,789
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,407

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة