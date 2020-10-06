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"الحازمي" يقلد عددًا من ضباط مرور العاصمة المقدسة رتبهم الجديدة

قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، كلًّا من: النقيب فواز الروقي، والنقيب محمد الجعيد بشعبة السير، ومدير شعبة مرور محافظة خليص النقيب أحمد المرامحي، رتبتهم الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم.

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"الحازمي" يقلد عددًا من ضباط مرور العاصمة المقدسة رتبهم الجديدة
سبق

قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، كلًّا من: النقيب فواز الروقي، والنقيب محمد الجعيد بشعبة السير، ومدير شعبة مرور محافظة خليص النقيب أحمد المرامحي، رتبتهم الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
07:11 PM

"الحازمي" يقلد عددًا من ضباط مرور العاصمة المقدسة رتبهم الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، كلًّا من: النقيب فواز الروقي، والنقيب محمد الجعيد بشعبة السير، ومدير شعبة مرور محافظة خليص النقيب أحمد المرامحي، رتبتهم الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم.

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