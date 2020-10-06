قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، كلًّا من: النقيب فواز الروقي، والنقيب محمد الجعيد بشعبة السير، ومدير شعبة مرور محافظة خليص النقيب أحمد المرامحي، رتبتهم الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم.

"الحازمي" يقلد عددًا من ضباط مرور العاصمة المقدسة رتبهم الجديدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-06 قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، كلًّا من: النقيب فواز الروقي، والنقيب محمد الجعيد بشعبة السير، ومدير شعبة مرور محافظة خليص النقيب أحمد المرامحي، رتبتهم الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442 07:11 PM

"الحازمي" يقلد عددًا من ضباط مرور العاصمة المقدسة رتبهم الجديدة





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قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، كلًّا من: النقيب فواز الروقي، والنقيب محمد الجعيد بشعبة السير، ومدير شعبة مرور محافظة خليص النقيب أحمد المرامحي، رتبتهم الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم.