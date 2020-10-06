قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، كلًّا من: النقيب فواز الروقي، والنقيب محمد الجعيد بشعبة السير، ومدير شعبة مرور محافظة خليص النقيب أحمد المرامحي، رتبتهم الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم.
"الحازمي" يقلد عددًا من ضباط مرور العاصمة المقدسة رتبهم الجديدة
قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، كلًّا من: النقيب فواز الروقي، والنقيب محمد الجعيد بشعبة السير، ومدير شعبة مرور محافظة خليص النقيب أحمد المرامحي، رتبتهم الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم.
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"الحازمي" يقلد عددًا من ضباط مرور العاصمة المقدسة رتبهم الجديدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-06
06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
07:11 PM
"الحازمي" يقلد عددًا من ضباط مرور العاصمة المقدسة رتبهم الجديدة
قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، كلًّا من: النقيب فواز الروقي، والنقيب محمد الجعيد بشعبة السير، ومدير شعبة مرور محافظة خليص النقيب أحمد المرامحي، رتبتهم الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم.
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